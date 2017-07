Conceição:“Han entendido la forma cómo quiero que el equipo juegue"

El estratega portista ya le da forma al FC Porto versión 2017-2018/ www.fcporto.pt

FC Porto venció dos goles por cero al Vitória SC en el marco del Torneo Ciudad de Guimarães. El estratega portista Sergio Conceinção se mostró muy contento por lo visto en el encuentro y afirma que sus dirigidos están asimilando muy bien su idea de juego. De igual forma el antiguo ídolo de la afición resaltó que sus jugadores han tenido una fantástica respuesta y esto se ha visto evidenciado en los partidos de pretemporada.

El análisis del partido realizado por el nuevo estratega de los Dragones dejó notas sobresalientes. “Creo que ha sido un entrenamiento interesante, ante un Vitória siempre competitivo, que hizo una temporada pasada fantástica y que este año lo va a hacer igualmente, ese también es mi deseo. Hemos hecho nuestro trabajo, creo que se está asimilando de la mejor forma aquello que yo quiero para el equipo, en términos de dinámica con y sin balón. La primera parte ha sido muy interesante, en la segunda, con la expulsión, se ha desestabilizado el equipo y la estrategia. Vamos a asumir siempre la responsabilidad de los partidos, con presión alta, y la expulsión nos ha cortado la posibilidad de hacer eso todo el tiempo”.

Conceição solo ha tenido elogios para la plantilla en los partidos previos al inicio de la Primeira Liga 2016-2017. “El grupo ha dado una respuesta fantástica en términos de preparación y no ha sido fácil para los jugadores, porque son otros principios, otra metodología y otra forma de trabajar. No es que la anterior no estuviese bien, pero es mi forma de estar. Han interiorizado el mensaje y digo esto, en relación a todos, hasta quienes no han participado en el partido han dado una respuesta muy buena. Estamos solo al inicio, los partidos de preparación sirven para que nos hagamos más fuertes para que el día nueve contra el Estoril, estemos a un nivel muy alto y después regresemos a los títulos”.

El estratega oriundo de Coimbra afirma que si bien el equipo ha dejado gratas sensaciones hasta el momento, aún tiene muchos detalles por mejorar. “Ya han entendido la forma cómo quiero que el equipo juegue, con y sin balón. Claro que hay cosas que mejorar, como los diferentes movimientos en el último tercio. Vamos a encontrar muchas veces equipos con el bloque bajo y la diversidad de movimientos va a ser muy importante. Tenemos tres semanas de trabajo y, todo el trabajo que hemos venido realizando ha sido muy positivo”.

FC Porto tendrá que disputar su primer partido de la Primeira Liga el próximo nueve de agosto ante el siempre complicado GD Estoril Praia, en el Estádio Do Dragão a las 19:00 hora de Portugal.