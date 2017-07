Fernando no descarta regresar al Porto

Fernando ingresa por Aguero en un partido | Foto: REUTERS

Todo parece indicar que Pep Guardiola no contará con Fernando para la próxima temporada y el mediocampista ya estudia sus opciones para el futuro. El jugador que dejó el Porto por el Manchester City en 2014, sabe que tiene los días contados en el equipo ciudadano y no descarta volver a los dragones azules.

"Es mi club de corazón, un club grande... pero nunca se sabe, se me pregunta si el Porto se ha puesto en contacto conmigo, por ahora la respuesta es no. Como dije anteriormente, nunca se sabe, el Porto es un buen equipo para cualquier jugador, por la grandeza que tiene", afirmó Fernando al Diario de Noticias.

El Porto, es el único equipo de Portugal que Fernando desea representar. "Tengo varias opciones de préstamo porque el Manchester City aún no quiere hacer una venta definitiva. A las ofertas del Benfica y el Sporting, en este momento les diría que no", dijo el futbolista de 30 años.

Fernando también confesó que el Galatasaray de Turquía ha mostrado interés por él. "El equipo que ofreció dinero por mi fue el Galatasaray, eso es bueno para el Manchester City pero no para mi", finalizó.

Luka Modric y Fernando en un partido de UCL | Foto: REUTERS

Con la elástica del FC Porto, Fernando Francisco Reges anotó cinco goles en 228 encuentros y además conquistó una UEFA Europa League, cuatro ligas portuguesas, cinco supercopas de Portugal y tres copas de Portugal.

Su etapa en el Manchester City quizás haya llegado a su fin. La Copa de la Liga fue el único campeonato que celebró durante sus tres temporadas en el conjunto inglés.

Fernando Reges se desempeña principalmente como mediocampista defensivo. Me gustaría llamarle box to box, pero la verdad es que no es así, debido a que Fernando no suele atacar y cumplir con las labores ofensivas, debido a que no es su estilo. En el City, Pep Guardiola llegó a utilizarlo varias veces como lateral por la derecha.