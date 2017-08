Rui Vitória: "Vinimos a hacer lo que queríamos lograr: ganar"

Google Plus

@Grimaldo35 en twitter.

Minutos más tarde de un partido donde se esperaba este resultado, los lisboetas se alzaron con un triunfo por tres a uno y el eterno Luisao se alzó con su título número 20 en su carrera con el Benfica.

"Los análisis, que los hagan los comentaristas. Lo que dijimos es que estábamos preparados y venimos aquí a sumar este trofeo, esta Super Taca. Era importante que empezáramos bien, veníamos aquí para marcar goles, hicimos dos de manera temprana y podíamos haber hecho más. Hemos enfrentado a un adversario que ha hecho una gran temporada y que se ha reforzado bien. Este fue un juego que me parece que podríamos haber resuelto antes, pero el Vitória ofreció una excelente réplica" Así fue como Rui Vitória empezó sus declaraciones, recordemos que su equipo venía siendo puesto en duda debido a las derrotas que sufrieron en este pre-temporada.

"Nosotros como equipo, no nos podemos olvidar que hemos enfrentado el cuarto clasificado de la pasada temporada y que este año han empezado a trabajar muy bien, por lo que tienen mérito. Cuando fallamos algunos pases en el centro del campo, el Vitória se metió aún más en el juego, pero eso también fue mérito del adversario que creyó que podía empatar el juego. Después jugamos bien y en equipo, por eso reaccionamos bien". Siguió insistiendo el técnico, haciendo hincapié en el buen juego de Vitória pero aún más en el carácter de su equipo en los momentos más duro.

Como si todo fuera poco, el juvenil Alejandro Grimaldo tuvo que salir del campo de juego debido a una lesión, fue reemplazado por Eliseu Pereira es por esto mismo que la prensa no pudo no preguntar sobre esto: "Ya me conocen. Lo voy a repetir una vez más. Las cuestiones de esta naturaleza se resuelven internamente, con la administración del club" Agregó.

Como dijimos arriba, el capitán de la escuadra roja no pasó desapercibido con la obtención de su título número 20 con Benfica y, de eso, también habló el entrenador: "En este momento lo que queremos es conmemorar y dar el enhorabuena al Luís que hoy ha vuelto a hacer historia".