Seferovic sobre el Benfica: "No hay estrellas ni egoísmo"

Google Plus

Seferovic en un partido con el Benfica | Foto: SL Benfica

Con tres goles en tres partidos oficiales, Haris Seferovic ya empieza a hacerse un lugar en el once titular y en los corazones de los aficionados del Benfica.

En declaraciones a la página web de la Federación suiza, el delantero helvético hizo un balance positivo del inicio de la aventura en tierras lusas y explicó por qué cree que el conjunto de Rui Vitória tiene éxito. "El equipo es verdaderamente un equipo, no hay estrellas ni egoísmo. El espíritu es sensacional. Lo único que importa para todos es el éxito. No importa si el juego es un amistoso o una supercopa: el equipo quiere siempre vencer. Sólo ganar. El éxito del equipo y del club está por delante de todo", subrayó.

A pesar de asumir la existencia de algunos problemas con las autoridades portuguesas en lo que se refiere a cuestiones relacionadas con la matriculación del vehículo que conduce, Seferovic aseguró estar adaptándose a la vida en la región de Lisboa.

"Todavía no conozco la ciudad muy bien. Con la ayuda del club, mi compañera y yo encontramos una casa bonita no muy lejos del puente. En unos 15/20 minutos estoy en el entrenamiento y vuelvo a casa", dijo el jugador de 25 años, que hizo una revelación sobre el aprendizaje del nuevo idioma. "Mi transferencia ya estaba decidida y empecé a tener clases de portugués antes de cambiarme. Entiendo mucho, menos cuando hablan muy rápido. El entrenador no lo hace tanto", continuó.

Seferovic confesó alguna sorpresa encontrada en el campeón nacional, en particular a nivel del apoyo de los aficionados. "Recuerdo, por ejemplo, el entrenamiento abierto realizado en el Estadio de la Luz y que contó con la presencia de siete mil personas. Muy impresionante", finalizó.

El Benfica de Rui Vitória se medirá este sábado 19 de agosto al Belenenses, por la tercera jornada de la Liga NOS. En la tabla de posiciones El Glorioso se encuentra segundo con dos victorias en dos partidos. Los Azules de Restelo, por su parte, son sextos con tres unidades (una victoria y una derrota).