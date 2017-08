Aboubakar: "Hubo un gran trabajo colectivo de mis compañeros"

Google Plus

Aboubakar fue el gran protagonista ante Moreirense / www.fcporto.pt

FC Porto venció tres goles por cero al Moreirense en el Estadio Do Dragão, con Vincent Aboubakar como gran protagonista tras marcar los tres goles del encuentro. El atacante africano ya tiene cuatro dianas en los tres primeros partidos del cuadro portista, tras su regreso al FC Porto se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en el ataque blanquiazul y se ha ganado de manera temprana la aceptación del cuerpo técnico, la afición y sobre todo la de sus compañeros de equipo.

Aboubakar resaltó el trabajo de equipo pese a haber brillado en lo individual ante el Moreirense. "Han sido tres puntos importantes y un partido difícil, pero no se resume todo a los tres goles que marqué. Hubo un gran trabajo colectivo de mis compañeros de equipo, a quien debo darles las gracias. Los goles les dan alegrías a nuestros aficionados, que nos apoyan, y vamos a continuar trabajando y jugando para dárselas".

Por su parte, el atacante africano destacó que actuaciones como ésta le dan cada vez más fuerza para seguir trabajando. "Es un orgullo ser distinguido como el hombre del partido, pero hay que continuar trabajando. Cualquiera del equipo puede marcar y lo más importante es que continuemos el trabajo en equipo como hemos hecho hasta ahora".

Sergio Conceicão estratega portista resaltó el buen trabajo realizado por los suyos de cara a la fuerte lucha por el primer lugar de la tabla. "Hemos entrado bien en el partido e incluso hemos hecho el dos a cero con mucha calidad. Ha faltado diversificar el proceso ofensivo. Hemos conseguido tener amplitud, pero por dentro era más difícil entrar. Hemos marcado dos goles y podíamos haber marcado más en la primera parte. No me ha gustado la forma como hemos entrado en la segunda parte, pero comprendo algún desgaste debido a la intensidad y a la constante búsqueda de balón cuando no lo teníamos. Pienso que el resultado es completamente justo. Hemos conquistado tres puntos más y estamos felices por eso. Exhibiciones fabulosas para mí son la conquista de los tres puntos, por eso vamos a intentar prolongar este estado de forma ”.

El FC Porto disputará su próximo partido por la Primeira Liga ante el SC Braga el venidero domingo 27 de agosto de 2.017, en el Estadio Municipal. En dicha jornada el FC Porto quiere prolongar su gran estado de forma, pero por delante tendrán a un cuadro arsenalista que ha cosechado seis puntos de nueve posibles.