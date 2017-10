Jorge Jesus: “Tenemos que jugar en un campo sintético y eso haremos, sin excusas”

Google Plus

Jorge Jesus en rueda de prensa | Foto: Web oficial Sporting CP

Tras el parón por selecciones el conjunto verdiblanco se enfrentará al Oleiros en lo que es ya la tercera ronda de esta Taça de Portugal. Después de empatar ante el Porto en el último partido de la Liga NOS y la derrota en Champions ante el Barça, los lisboetas intentarán ganar en este torneo, considerado por su técnico como “una competición muy hermosa”.

El terreno no es excusa

El rival, que juega en la tercera división portuguesa, dispone de un estadio en el que el césped es sintético. Sobre esto, Jorge Jesus ha dejado claro que a pesar de lo que pueda ocurrir, “tienen que jugar y eso harán, sin excusas de ningún tipo”. El entrenador de los leones en ningún momento ha culpado a su rival de esta situación, pues viene de muy abajo, pero sí opina sobre jugar en estas condiciones, considerando el terreno como “poco compatible para unos jugadores profesionales”. De ahí la última polémica en la que se dice que el Sporting irá con juveniles para evitar lesiones y centrarse en su próximo partido ante la Juventus de Turín.

Los de Jorge Jesus quieren evitar sorpresas y se ven con la obligación de ganar este partido, pero no solo por el rival, también por la competición. El técnico no se ha olvidado de este parón por selecciones y de sus jugadores convocados, pero no lo ve como un problema, es más, se muestra feliz y concienciado de que es parte del calendario.

Gelson Dala, preparado

En la rueda de prensa se ha conocido que el joven Gelson Dala jugará el partido, “después de su trabajo especifico realizado durante los últimos meses”. Achaca esta preparación del jugador ya que viene de liga angoleña, considerada por Jorge Jesus como un campeonato con “poca intensidad y calidad competitiva”. El técnico confía en el joven africano y ya deja claro que es muy importante para el futuro del club debido a su enorme calidad. También ha dado a conocer la convocatoria del turco Demiral, pero, en palabras del entrenador, Petrovic tiene más posibilidades de disputar el encuentro.

Finalmente Jorge Jesus ha aprovechado para felicitar a Fernando Santos y a sus jugadores por el dos a cero ante Suiza y la clasificación del conjunto portugués para el próximo Mundial de Rusia en 2018.