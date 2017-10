Sergio Conceição: "Estos tres puntos son muy importantes para nuestro objetivo"

El estratega portista habla de su rival de turno / www.fcporto.pt

FC Porto visita al RB Leipzig en la tercera jornada del Grupo “G” de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Sergio Conceição quieren seguir con su buen momento de forma en la máxima competición de clubes del mundo y para ello, tendrán que vulnerar la localía de un cuadro alemán que no se las pondrá fácil en su feudo.

Conceição expresó que siempre es clave conocer a fondo el desempeño, estrategia y dinámica de su rival de turno. “Es importante conocer la dinámica del otro equipo, saber cuáles son los principios en términos ofensivos y lo que tenemos que hacer defensivamente nosotros para que seamos un equipo consistente en defensa. Ahí se asienta la base de un posible éxito mañana y, después, tendremos que explotar algunas debilidades del adversario, que también las tiene, como todos los equipos“.

El estratega portista también destacó que estudiaron al rival en su última jornada de la Bundesliga donde el Leipzig venció al Borussia Dortmund a domicilio. “El partido de Dortmund fue interesante, como otros que vimos y analizamos, pero no analizamos a un adversario en un solo partido. No nos preocupan solo los delanteros, en esa dinámica ofensiva del Leipzig hay muchos jugadores que participan y a la que tenemos que estar atentos”.

Conceição también resaltó que la actitud de sus dirigidos en una sede complicada será vital para poder dar la campanada y lograr los tres puntos. “No tenemos que preocuparnos con la actitud del adversario, porque es algo que no podemos controlar. Lo que podemos controlar es nuestra actitud, que ha sido fortísima, y mañana no va a ser diferente. Tenemos que hablar de nuestro equipo, a pesar de la fuerza del vice campeón alemán, que no ha comenzado muy bien la temporada pero que ahora está llegando al nivel del año pasado. Sabemos que nuestra concentración competitiva tiene que estar al máximo y qué hacer para causarle desequilibrios al adversario, pero, esencialmente, sabemos lo que tenemos que hacer como equipo. Si ellos están más o menos presionados no nos interesa, el partido es decisivo también para nosotros, estos tres puntos son muy importantes para nuestro objetivo, que es pasar la fase de grupos”.

FC Porto visita al Leipzig en el Estadio Red Bull Arena, un feudo que el estratega blanquiazul elogió y expresó que le “recuerda mucho al Estadio Do Dragão”. El partido que comenzará a las 8:45 pm hora de España, vaticina espectáculo ya que el cuadro local buscará sumar los tres puntos para meterse de lleno en la pelea, mientras que una victoria portista pudiera encaminar la clasificación.