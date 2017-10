Previa Juventus - Sporting CP: más que tres puntos

Doumbia, delantero en el que confía la zaga portuguesa. Imagen: sporting.pt

Con la jornada de Champions League empezada, Juventus y Sporting Clube de Portugal se medirán hoy en en Juventus Stadium. Un cruce vital puesto que, por lógica, son los dos equipos que lucharán por la segunda posición en la clasificación (a no ser que cualquiera de los dos supere al Barcelona y, por ende, salte una gran sorpresa). Por tanto, italianos y portugueses decidirán hoy muchas cosas en el terreno de juego.

El conjunto de Allegri no viene muy contento tras su derrota en casa frente a la Lazio, que remontó con doblete de Immobile y dejó a la vecchia signora sin los tres puntos la pasada jornada liguera, algo que también le sucedió hace dos jornadas, cuando no pasó del empate en casa del Atalanta. Para la Juventus será, sin duda, la oportunidad perfecta para resarcirse de esa mala racha de dos partidos y levantar cabeza en la máxima competición europea.

No obstante, no lo tendrá fácil. Jorge Jesús y los suyos son conscientes de la importancia que tendría puntuar en Turín para el desarrollo de la fase de grupos. Además, tan solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos que ha jugado en un mes, por lo que, al igual que la Juventus, puede ser una ocasión de oro para dar un paso al frente. Habrá que ver quién de los dos está más dispuesto a permanecer en Champions League.

Hora de pronunciarse

Los italianos necesitaban de este encuentro: llevan dos partidos consecutivos sin ganar (algo raro tratándose de la Juventus) y llegan a competición europea para disputar un partido en casa que puede decidir la permanencia o no en este torneo. Además, están invictos en sus últimos 20 encuentros de Champions League en casa, siendo el Bayern de Múnich el último equipo que logró vencer en Turín en esta competición, nada más y nada menos que hace más de cuatro años.

Allegri lo tiene claro: “Hay veces en las que las cosas van bien y van mal en fútbol, por tanto debemos corregir nuestros pequeños errores para salir de esta situación”. El entrenador del actual campeón de Italia aclaraba también que la derrota contra la Lazio es agua pasada y el ambiente que se vivirá en el Juventus Stadium será el idóneo para que los italianos logren 3 puntos muy necesarios para pasar a la siguiente ronda.

Misma situación que los italianos

Por otro lado se encuentran los portugueses. Un club dirigido por Jorge Jesús que pudo dar más de un susto al líder de este grupo, al FC Barcelona, después de un gran partido de los verdiblancos. Apuntando un dato curioso, el Sporting ha ganado más encuentros a domicilio (1) que en sus dos últimas participaciones en Champions League. Un “récord” que no era difícil de superar, pero que puede ser un aliciente para los jugadores.

Por su parte, el titular que recogen casi todos los medios deportivos de las declaraciones de Jorge Jesús es que se trata de un partido importante para el Sporting, pero no esencial ni decisivo. El entrenador portugués era claro en este sentido y repetía que aún quedan tres partidos de fase de grupos después de esta jornada, aunque saben que si la Juventus ganan sus dos próximos partidos (el de hoy y el siguiente) estarán clasificados para la próxima ronda.

El Sporting quiere repetir resultado

En cuanto a enfrentamientos pasados, hay poco de lo que fiarse, ya que solo se puede encontrar un partido reciente entre estos dos conjuntos: el que los enfrentó en 2011 y que acabó con victoria para los portugueses, que jugaban como visitantes igual que hoy. Por entonces estaba el gran Alessandro Del Piero capitaneando a la Juventus, pero hoy será una batalla muy distinta.

Si hablamos de datos, el Sporting Clube de Portugal ha marcado más goles esta edición de Champions que la Juventus, por lo que los portugueses tienen mejor ratio de goles que los italianos (datos no muy fiables puesto que solo se han disputado dos encuentros). Los dos ganaron contra el Olympiakos y los dos cayeron contra el FC Barcelona, por lo que las similitudes son notables en este enfrentamiento.

Michael Oliver arbitrará el encuentro

Pocos son los partidos en los que el colegiado de este partido, Michael Oliver, no haya enseñado alguna amonestación. Es decir, se trata de un hombre que actualmente pita en Premier League, que no tolera ninguna acción violenta y que ya tiene mucha experiencia como árbitro, por lo que ambos conjuntos deberán tener cuidado para no acabar con menos de once efectivos.

Posibles onces