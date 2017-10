Jorge Jesus: "Sporting CP demostró que ante los mejores equipos del mundo sabe jugar"

Google Plus

Jorge Jesus expresó que su equipo tiene con que competir en Champions League / www.sporting.pt

Sporting CP cae ante su rival directo en la lucha por la clasificación dos goles por uno. Tras su regreso a casa el estratega verdiblanco Jorge Jesus se mostró contento con el desempeño de sus dirigidos pero a la vez inconforme por el “injusto” resultado cosechado.

“Una vez más el Sporting CP demostró ante los grandes equipos del mundo, que sabe jugar y que sabe imponer su base defensiva superior. Fuimos batidos con una ejecución fantástica de Pjanic y sufrimos el segundo gol en una situación controlada, en la que Mandzukic con su poderío físico entró encima de Jonathan. En aquella altura del juego estábamos mejor físicamente que la Juventus FC, cuando estaba dando señales de fatiga. Cuando teníamos las cosas más controladas, y por eso el fútbol es tan relativo, acabamos por recibir esa anotación con el equipo bien posicionado dentro del área grande”, expresó Jorge Jesus en cuanto a su balance del partido.

Jorge Jesus también lamentó la mala fortuna de los suyos luego de dar dos grandes exhibiciones ante dos grandes de Europa. “Hicimos un gran juego ante el FC Barcelona y también perdimos por un margen mínimo, ante la Juventus fue igual. Era importante salir de Turín con puntos para quedar frente a frente con Juventus en el grupo”.

En cuantos a sus posibilidades de poder acceder a la siguiente fase Jorge Jesus destacó que sus dirigidos siguen con las esperanzas intactas. “Teníamos la convicción de que ganando o empatando estábamos más próximos de poder pasar en un grupo en el que toda la gente nos colocó afuera. Todavía no lo estamos, porque en Lisboa tenemos todas las de ganar a la Juventus. Tiene que quedar registrado que el resultado final no fue positivo, pero que el Sporting CP una vez más demostró a todo el mundo, contra uno de los mejores equipos del mundo que no fue inferior”.

Ahora el Sporting CP deberá pasar la página rápidamente para enfocarse de lleno en lo que será la jornada 9 de la Primeira Liga cuando reciba en el estadio José Alvalade al complicado GD Chaves. Una victoria y al mismo tiempo viendo de reojo los resultados de sus rivales de siempre FC Porto y SL Benfica, podrían estacionarlos en la cima de la tabla.