Sergio Conceição: "No estamos satisfechos, queríamos ganar"

Sergio Conceição inconforme por el empate de los suyos / www.fcporto.pt

El pasado martes el FC Porto empató a cero con su rival de la cera del frente el Leixões de la Segunda Liga en partido correspondiente a la segunda jornada de la Taça de la Liga. El estratega portista Sergio Conceição destacó que la única razón para culminar con el empate ha sido la falta de eficacia de los suyos, ya que pese a dominar en buena parte del mismo no pudieron marcar.

“La razón para el empate ha sido no hacer goles. Hemos tenido ocasiones, especialmente en la segunda parte, para hacer goles y romper la acción defensiva del Leixões. En la primera parte no me ha gustado mi equipo en los últimos 30 metros, nos ha faltado diversidad de movimientos adelante. Teníamos balón y el control del partido, pero sin que eso haya significado la creación de oportunidades. Mérito también para el Leixões, por lo que ha hecho y trabajado y por la ocupación que ha hecho del espacio en los últimos 30 metros”, resaltó Conceição acerca del partido.

En cuanto al problema de la eficacia, el estratega Conceição destacó que su equipo mejoró en la segunda parte pero que no fue suficiente. “En la segunda parte hemos mejorado, hemos tenido cuatro o cinco oportunidades de gol, pero el fútbol se mide por la eficacia y hoy no hemos sido eficaces. Si alguna de las situaciones que hemos creado se hubiese concretizado, podríamos haber ganado por más que 1-0. No ha ocurrido, enhorabuena al Leixões, que ha venido aquí a hacer lo que ningún equipo de la primera división ha conseguido y eso demuestra calidad”.

En cuanto a la ambición del equipo de poder pelear en todos los frentes el estratega del FC Porto señaló que sus objetivos siguen siendo los mismos pese al empate. “Claro que no estamos satisfechos, queríamos ganar. El grupo ha sentido esto, a su tiempo hablaremos de esta competición y estamos plenamente convencidos de que vamos a pasar este grupo. Es el primer título que podemos conquistar, tenemos que estar motivados y determinados para conseguirlo. Lo que pasó en otros años ya no interesa”.

Ahora el FC Porto deberá pasar la página para enfocarse nuevamente en la Primeira Liga. El próximo 28 de octubre enfrentará a otro de sus rivales cercanos en una nueva edición del “Derbi de Porto”, los Dragones visitarán al Boavista FC en el Estadio Do Bessa a partir de las 20:00 Hora de Portugal.