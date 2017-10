Previa Benfica-Feirense: A no perder más terreno

Benfica vs Feirense | Fuente: Twitter SL Benfica

Benfica no puede perder puntos Santa María da Feira es una pequeña ciudad norteña de Portugal que cuenta con tan sólo 11,000 habitantes, más famosa por su Castelo que por su estadio "Marcolino de Castro" donde caben prácticamente la mitad de los habitantes de la ciudad. Con esa disparidad tan típica del fútbol en Europa el Clube Desportivo Feirense visita la capital de Portugal por quinta ocasión en su historia liguera con la ilusión de sacar su primera victoria ante el gigante lisboeta del Benfica, que no pondrá nada fácil esa tarea al estar urgido de ganar los 3 puntos para no despegarse de sus eternos rivales Porto y Sporting en la lucha por el título y la consecución de su tan ansiado pentacampeonato ,además de que el Benfica no se puede dar el lujo de retrasarse en el campeonato alterno que se juega por el boleto y medio que está en disputa para la próxima UEFA Champions League, recordando que Portugal perdió una plaza para dicha competencia debido a la pobre actuación de los clubes lusitanos en la edición anterior.

Benfica, gran favorito

Svilar se perfila para estar en el arco A pesar de que el Feirense se encuentra en la mitad de la tabla estas visitas a los estadios de los históricos en Portugal suelen ser por demás complicadas para los equipos más pequeños, donde la presión suele hacer mella en el ánimo de los visitantes, y el factor del jugador número 12 pesa realmente. Aunado a eso el Benfica cuenta con un plantel que si bien no tiene la destacada calidad de años anteriores sí cuenta con jugadores que sobresalen en esta liga, y que marcan diferencia en casi todos los juegos, subrayando el caso de Jonas que una vez más está convertido en uno de los mejores artilleros de la Primeira Liga. El director técnico del Benfica Rui Vitória tendrá también que tomar una difícil decisión en el arco del Benfica, y dicha decisión puede sentar un precedente para el resto de la temporada, pues los arqueros convocados son el joven belga Mile Svilar y el veterano brasileño Julio César. Todo hace pensar que Rui Vitória se decantará por el joven ya que Julio César parece no estar al 100%, además de que el técnico portugués querrá darle confianza a Svilar después de su garrafal error en el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester United.

Nuno Manta está haciendo un excelente trabajo Por otro lado Feirense sale a jugar este partido sin nada que perder y todo que ganar, ya que lo esperado es una derrota, y cualquier resultado diferente a eso será ganancia. Feirense busca el objetivo de la permanencia en la primera división, que para equipos tan pequeños como los de Santa María das Feiras significa casi un título de liga, pues deportiva y financieramente la diferencia entre la máxima categoría y las divisiones de ascenso suelen ser abismales. Los comandados por Nuno Manta quieren seguir haciendo historia en la Liga al permanecer por tercera ocasión consecutiva, y ese debe ser su principal objetivo, por lo que sacar puntos de estos juegos significa un envión anímico que sirve de mucho para la consecución de esos objetivos.

Antecedentes

Benfica y Feirense se han enfrentado en 11 ocasiones en la historia, entre juegos de Liga y Copa, y el balance es totalmente a favor del cuadro de las Águilas, pues en 11 partidos Benfica ha ganado 10 y sólo se ha registrado 1 empate, en la jornada 29 del torneo liguero de 1989-1990. El marcador más abultado fue el primer enfrentamiento entre estas dos escuadras en su historia, en la jornada 9 de la temporada 1962-1963, un 6-0 del Benfica glorioso de Eusébio y compañía.

Rui Vitória

El técnico encarnado comentó "Espero un buen partido por nuestra parte y una victoria, obviamente, pero sé que va a ser complicado. El Feirense es un equipo solidario, con procesos simples y sabe lo que hace en el campo. Tiene una defensa sólida y jugadores rápidos aelante. Recuerdo que Jaime Graça decía: cuando observamos un juego de un adversario a veces nos engañamos porque quien juega con el Benfica juega con más motivación. Es decir, conocemos todo del equipo del Feirense, pero sabemos que va a ser difícil", dijo Rui Vitória.

Nuno Manta

Por su parte el jóven técnico Nuno Manta comentó "No veo al Benfica en crisis. Perdió en casa únicamente en la Liga de Campeones. Por lo demás, suelo decir que un grande nunca está en crisis. Y si está, intenta pronto dar la vuelta. Esperamos un Benfica fuerte" subrayó el técnico visitante en conferencia de prensa.

Alineaciones probables