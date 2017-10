Previa Boavista-Porto FC: No siempre se gana un derbi

Google Plus

El derbi de Porto en Bessa Século de la temporada pasada | Imagen: fcporto.pt

Vuelve la jornada liguera del fin de semana y, con ello, los buenos partidos. Es el caso del duelo que se disputará en Portugal, en el estadio Bessa Século XXI: Porto visita la ciudad de Boavista tras haber encajado un duro empate en casa frente a Leixoes, en un partido correspondiente a la Taça de Liga. Sin embargo, la Primeira Liga es otra competición distinta y el conjunto de Porto quiere seguir siendo líder.

Los locales, los pupilos de Jorge Simao, saben que no son precisamente los favoritos para llevarse los tres puntos, aunque también saben que las posiciones europeas están algo lejos y deben sacar algún resultado positivo de su choque contra el Porto para así poder seguir aspirando a Europa League. Vienen de ganar fuera de casa con un marcador contundente, por lo que no faltará la motivación en el derbi.

No obstante, una gran motivación no será suficiente para tumbar al líder. Teniendo en cuenta que hasta los antecedentes van en su favor, el plantel de Sérgio Conceiçao no permitirá que el Sporting pueda acercarse al liderato (e incluso si Porto pierde y Sporting gana, los blanquiazules dicen adiós al primer puesto), por lo que una victoria es lo único que pasa por la cabeza de los visitantes.

Es hora de romper malas rachas

El derbi de Porto siempre despierta sentimientos de una posible heroicidad por parte de los aficionados del Boavista. Es un encuentro que siempre sueñan con ganar, ya que un derbi no se juega todos los días, pero pocas veces consiguen. De hecho, hay que remontarse a 2007 para ver una victoria de As Panteras contra un Porto de Meireles, Lucho González y algunos nombres también conocidos como Ricardo Quaresma.

Pero, al igual que en cada ocasión, los seguidores de Boavista creen fielmente en que, por lo menos, sacarán algo positivo de la visita del conjunto de Sergio Conceiçao a Bessa Século. De hecho, serán más de 20.000 aficionados los que acompañen a su equipo a esa posible heroicidad. De sueños se vive, está claro, y más si hablamos de un derbi con una mala racha en contra que se desea romper.

La liga, su competición

Para el líder, este derbi no es un partido cualquiera. Los dragones azules no están haciendo la mejor de sus temporadas: en su primer enfrentamiento en la Taça da Liga vienen de empatar contra Leixoes y en Uefa Champions League encajaron hace más de una semana un 3-2 contra el Leipzig alemán que los saca de la siguiente ronda. No es solo un derbi, sino la necesidad de remontar una mala cara en otras competiciones.

Sin embargo, en Primeira Liga, el conjunto de Porto parece estar funcionando casi a la perfección, puesto que son líderes, con 25 puntos de 27 posibles, y todavía no conocen la derrota (los dos puntos que no lograron son consecuencia del empate contra Sporting Clube de Portugal). Más de 7.000 hinchas se desplazarán hasta Boavista para vivir un gran duelo que siempre puede ser impredecible.

Porto tiene todas las de ganar

Los números pertenecen al equipo que jugará como visitante: como se ha mencionado antes, si hablamos de encuentros pasados, el Boavista lleva sin ganar a Porto desde 2007. Además, la última vez que consiguió un resultado positivo fue hace tres años en el Estádio Do Dragao. Por tanto, se hace muy difícil pensar en un empate debido a la situación liguera del Porto, y mucho más difícil pensar en una victoria local.

Pero los récords están para romperse y la mala racha de Boavista en esta batalla también. En su estadio, el club dirigido por Jorge Simao ha sido fuerte esta temporada: de los cuatro encuentros que ha jugado en liga como local, ha ganado tres y ha perdido uno, habiendo conseguido más del doble de puntos en casa que fuera de ella. Está claro que si Porto quiere seguir siendo líder, tendrá que plantear una buena estrategia.

Amonestaciones las justas

Hugo Filipe Ferreira Campos Moreira Miguel será el encargado de arbitrar el derbi de Porto. Un colegiado experto que entró en primera categoría portuguesa en 2006 y que a sus 40 años sigue haciendo su trabajo. Por números, no suele enseñar demasiadas amonestaciones, por lo que puede ser un árbitro algo permisivo. Además, el Porto ya conoce a este árbitro, puesto que con él ganó a Estoril en esta temporada.

Posibles onces