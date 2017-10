Iker, ¿otra vez aquí?

Iker con la camiseta del FC Porto // Foto: AFP

Casillas debe estar en una situación compleja y que no debe entender, pues el guardameta solo había recibido tres tantos en ocho partidos y era líder con el FC Porto en la Liga NOS. A pesar de estos números, Sergio Conceiçao lo tiene claro, Jose Sá es el portero titular de los dragones. “Por un uso indebido del teléfono”, “para cumplir el fair play financiero” o “por falta de compromiso” han sido muchas de las especulaciones que han publicado los medios españoles, pero también portugueses, sobre la suplencia del español, que no ha dudado en contestar en Twitter. Iker respondió a las cuentas de GolTv, Mundo Deportivo o Estudio Estadio para asegurar que todo lo publicado es falso, que esas no son las causas, entonces, ¿por qué esta en el banquillo? ¿Él lo sabe realmente?

A pesar de las respuestas de Casillas, la causa que más está calando en las redes sociales e informativos es su alto salario, unos 5 millones de euros. El conjunto portugués cuenta con unos déficits de 86 millones de los años 2016 y 2017 y por ello, el presidente de los blanquiazules, Pinto Da costa, pretende vender al portero español y cumplir el fair play financiero. Ya hay interesados. Fuentes del Marca aseguran que Liverpool y Newcastle están detrás, pero solo son eso, especulaciones.

Suplente por navidad

Toda esta historia no es nueva, en diciembre del 2012 televisión, radio y diarios deportivos encabezaban sus informativos con el `boom´ de navidad, José Mourinho, por entonces entrenador del Real Madrid, dejaba a Iker Casillas en el banquillo en el choque liguero ante el Málaga. Era noticia por razones obvias, el guardameta nunca había sido cuestionado en su posición y venía de ganar en verano la Eurocopa con la selección española, por lo que contaba con defensores en todo el país. Había que irse lejos, muy lejos, para ver una suplencia de Casillas en liga, nada más y nada menos que al 2004 y fue por lesión, mientras que la última por decisión técnica fue en 2002.

¿Las razones de ver a Iker en el banquillo? Adán, actual portero del Real Betis, “estaba en mejor forma”, aseguró Mourinho, añadiendo que solo era por decisión técnica, nada más, con el paso del tiempo hemos podido comprobar que algo más sucedió en ese vestuario. Día tras día en informativos, debates y ruedas de prensa salieron nuevas especulaciones u opiniones de gente del mundo del deporte, como Jorge Valdano, Toni Grande, ex jugadores del conjunto blanco e incluso compañeros de toda la Liga. Estamos en la misma historia años después, pues Sergio Conceiçao insiste que esta suplencia es solo por decisión técnica, por lo que se entiende que el míster portugués piensa que el joven Jose Sá está en mejor forma, a pesar de haber encajado cuatro goles en dos partidos. Al igual que hace unos años, numerosas figuras del deporte están saliendo para apoyar al histórico portero de la selección.

Iker Casillas entrando al terreno de juego // Foto: Vavel

Seguimos en el pasado, Casillas volvió bajo los palos y, con ello, la normalidad, pero llegó algo con lo que no se contaba. En el partido de Copa del Rey ante el Valencia, Arbeloa, intentando despejar el balón, golpeaba en la mano izquierda del guardameta sufriendo una fractura del metacarpiano. Si la suplencia en diciembre creó gran revuelo, esto iba a traer todavía más cola. El de Móstoles volvió a una convocatoria 72 días después de esta lesión, pero al tercer día el Real Madrid ya había fichado a Diego López, procedente del Sevilla. Con esta situación Iker se perdería un partido de Champions once años después, pues no contaba con el “alta competitiva”, aunque si médica. Debido a la mala relación con Mou y la buena temporada de Diego López, sí, muy buena temporada, las cosas no irían a mejor. En la actualidad, el FC Porto aún no piensa en un sustituto ya que se conforma con el portugués Sá.

Mourinho puso rumbo a Londres yéndose por la puerta blanca de atrás y con más enemigos que amigos. Llegaba el italiano Ancelotti y los madridistas (no todos) confiaron que Casillas iba a volver a la titularidad que, creían, merecía. No todo iba a ser tan fácil, pues Diego López seguiría disputando los partidos de Liga mientras que el capitán blanco defendería únicamente la portería en Champions y Copa, consiguiendo a la postre levantar ambos títulos.

Historia blanca

Un año después Casillas abandonó la institución blanca junto a todos los títulos conseguidos. A pesar de lo que piense mucha gente, gran parte de la historia madridista se fue. Unos jóvenes, me incluyo, que solo recordaban ver a Iker Casillas bajo palos, que cuando llegaba un partido no dudábamos de quien defendería la portería blanca, las onces titulares eran, siempre, `El Santo´ y diez más. Se dijo adiós a un jugador con alma merengue y que nunca entró en polémica, aunque tal vez esto lo echó de menos parte de la afición madridista, la defensa a los suyos, por eso ahora se está defendiendo.

Iker Casillas en su despedida // Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Era muy duro ver a Casillas en el banquillo, al igual que escuchar el menosprecio que sufría en los debates deportivos o todos los bulos que vimos en las redes sociales sobre él. Se fue a Portugal, no muy lejos si quería evitar seguir siendo noticia en España, pues en cada partido que cometía un fallo llegaban las imágenes a nuestros medios como la noticia del día, una lástima, qué poca memoria tenemos.

Historia parecía con un villano diferente, ya no es José Mourinho, ni sus ´palmeros´ ni detractores que le acompañaban, esta vez es Sergio Conceiçao, pero dudo, sinceramente, que sea tan protagonista como en su día lo fue el actual entrenador del United, pues no es tan polémico, además gran parte de los amantes del fútbol ya están aburridos de esta historia.

Al tercer año, el santo, volvió al banquillo. Mereciéndolo, o no, vuelve a situarse lejos de sus tres palos, lejos de lo que mejor hace, parar. Vuelve la polémica, las falsas noticias y los aburridos debates que ya nos sabemos de memoria. Si en su día me costó entender que hacías ahí sentado, imaginaos ahora. Abro mi aplicación de fútbol, miro las alineaciones de FC Porto y no te veo, bajo la pantalla sorprendido y te encuentro en los jugadores suplentes, por lo que me pregunto; Iker, ¿otra vez aquí?