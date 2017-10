El tridente africano permite al Porto vencer al Boavista

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la Jornada 10 de la Liga NOS en el Estádio do Bessa Sec. XXI, ante unos 20.000 espectadores.

No podían fallar y no lo han hecho. Eso sí, con más suspense de lo esperado. Trabajada victoria del Porto de Sérgio Conceição sobre Boavista (0-3) en un partido cargado de tensión y donde el tridente africano resultó decisivo. Primero Aboubakar, después Marega y por último Yacine Brahimi. Recuperan los dragones el liderato que habían perdido un día atrás con el triunfo del Sporting de Portugal en Vila do Conde.

No lo tuvo nada fácil el Porto para lograr desarmar la rocosa defensa del Boavista. Líneas muy juntas las del cuadro axederazado, con un un 4-4-2 con el que apenas concedían espacios. Los dragones no conseguían ese pase en profundidad que rompiera la zaga local. Por tanto se vieron unos primeros compases del partido con el juego bastante trabado en el centro del campo. Muchas faltas (hasta 37 entre los dos equipos) y bastante trabajo para Hugo Miguel, que tuvo que sacar once cartulinas amarillas.

Fueron los locales los que, ante la impotencia ofensiva del Porto, crearon más peligro. Sobre todo a través de las botas de Yusupha Njie. El delantero de Gambia mantuvo un espectacular duelo con Felipe y tuvo hasta dos ocasiones claras de gol para batir a José Sá. Porque sí, nuevamente el guardameta luso fue titular en detrimento de Iker Casillas, otra vez en el banquillo. Continúa el ostracismo para el de Móstoles. La única ocasión de gran peligro para los dragones la tuvo Jesús Corona.

No se sabe lo que dijo Sérgio Conceição a los suyos en el descanso, pero lo cierto es que el Porto salió enchufado en la segunda parte. Presión alta y recuperaciones en campo contrario que rápidamente se transformaron en ocasiones. De esta manera, a los cinco minutos de la reanudación llegaba el 0-1. Centro pasado de Corona, Brahimi consigue llegar a la línea de fondo y mete una gran asistencia a Aboubakar. Remate a placer del camerunés, su octavo gol liguero.

Quizás tras el gol se viera a un Porto en dudas. Sérgio Conceição pedía a los suyos cabeza para mantener la ventaja, pero en la mentalidad de los jugadores estaba la idea de aumentarla. Este desconcierto entre banquillo y futbolistas hizo que Boavista tuviera más el balón y opciones para empatar el partido. Con más balón que ocasiones, el Porto logró matar el choque en su tramo final.

En los últimos diez minutos, y ahora sí con muchos más espacios en la zaga axedrezada, no tardó en llegar el segundo. Sensacional pase interior de Héctor Herrera hacia Moussa Marega, que define a media altura ante la impotencia de Vágner. También son ocho los tantos que lleva el africano en su cuenta particular en Liga.

El 0-2 hizo que Boavista bajara definitivamente los brazos. Nuevamente en un rápido contragolpe, donde André André deja solo a Yacine Brahimi. Imparable el argelino cuando se le concede metros, pudo asistir a Marega en última instancia, pero prefirió la jugada personal. En el mano a mano con Vagner, no falló el interior zurdo, engañando al portero.

Con esta victoria, el Porto sigue una jornada más al frente de la Liga NOS. Una racha casi impecable, salvo por el empate en el José Alvalade. Dos puntos por encima del Sporting y una importante diferencia de cinco respecto al eterno rival, el Benfica. El Boavista por su parte se queda en la novena plaza, con un cómodo colchón de siete puntos por encima del descenso.