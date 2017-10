Mirando fuera de Europa

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la cuarta ronda de la fase de grupos del Grupo A. El encuentro tuvo lugar en Old Trafford, Inglaterra.

El conjunto lisboeta luchó como nadie en Old Trafford para conseguir puntuar y acercarse a la Europa League, pero una acción con mala fortuna para Svilar y un penalti transformado por Blind ponen en jaque al Benfica. Los jugadores de Rui Vitória le quitaron la posesión y las oportunidades de gol al United en la segunda mitad, pero vuelven a no puntuar y a poner en peligro su estancia en Europa.

Benfica y Manchester United se veían las caras en la cuarta ronda en una competición de la que el conjunto portugués parecía haberse desvinculado por completo: los pupilos de Rui Vitória no habían conseguido sumar ningún punto, por lo que sus aspiraciones más realistas (ya que el Basilea estaba a 6 puntos y alcanzarlo sería difícil, aunque no imposible) pasaban por clasificarse para Europa League. El CSKA estaba a tan solo tres puntos y, a falta de nueve puntos, era algo más que posible. Aunque, para ello, debían puntuar en Old Trafford.

Inicio arrollador

Con todas las intenciones del mundo, los portugueses se lanzaron al ataque desde el primer momento. De hecho, en los primeros minutos, De Gea tuvo que intervenir para evitar un gol tempranero en contra. La continua presión de los jugadores del Benfica obligaba los locales, tal vez sin quererlo, a tener que realizar balones largos en busca de los delanteros para poder tener alguna ocasión de gol.

No obstante, pasados los primeros minutos, el Manchester United fue estableciéndose en el partido y recuperando más asiduamente la posesión, sin dejar demasiada libertad a los visitantes, que parecían obsesionados con marcar. Mourinho se cabreaba con sus hombres ya que no estaban muy acertados con los pases y perdían balones que parecían controlados en primera instancia.

Los ingleses, a diferencia de los portugueses, se decantaban por un juego tranquilo: preferían tocar atrás y mover a los hombres más adelantados para así abrir huecos por los que infiltrarse. Cabe destacar que Martial tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo antes de llegar al primer cuarto de hora, cuando Mažeika pitó un penalti cometido por Douglas, pero Svilar, que ya había demostrado talento en partidos previos, impidió al delantero francés sumar un tanto a su favor.

Mala suerte para Svilar

Estaba claro que el United no estaba muy acertado y las miradas se clavaban en el colegiado, puesto que sus decisiones no eran del gusto de los locales (incluso reclamaron otro penalti sobre Mata). El ritmo del partido bajó en tanto que transcurría la media hora de juego, cuando ambos conjuntos se sentían cómodos con la posesión del esférico y eran capaces de crear oportunidades de gol.

Sin embargo, los diablos rojos se sentían más seguros con el balón, ya que el Benfica perdía bastantes balones cuando intentaba acercarse al área defendida por David De Gea. Es cierto que los portugueses podían tener durante más tiempo el balón, pero tenían más dificultad a la hora de crear peligro que los ingleses. Aunque tampoco había mucha precisión por parte del United.

Las apariciones de Martial por banda derecha eran la mejor baza ofensiva de los locales. La propuesta defensiva del Benfica obligaba al United a buscar a Lukaku mediante envíos largos y, aún con esto, eran más peligrosos que los lisboetas. Y, en una jugada que no parecía muy importante, Matic disparó desde fuera del área, golpeando en el poste y, seguidamente, en Svilar, acabando el balón dentro de la red. El 1-0 subió al marcador cerca del descanso y cerca estuvo de subir también el segundo, tras un mano a mano de Lukaku, pero Svilar lo evitó y llegó el final de la primera parte en Old Trafford.

Más control ‘red’ en la segunda parte

Esa desafortunada acción pasó factura de forma psicológica para los hombres de Rui Vitória, ya que se veían otra jornada más sin puntuar y esa desesperación se transformaba en imprecisión. Intentaban avanzar sus líneas, pero no había forma de entrar a atacar. Ya no había, a diferencia de la primera mitad, esa tensión en campo del United, sino que existía cierta tranquilidad por parte del conjunto de Mourinho.

Con los tres puntos que garantizaban ese resultado, el club inglés estaba clasificado para la siguiente ronda, por lo que relajó su juego de tal forma que permitió a los visitantes realizar llegadas a portería rival. De hecho, a punto estuvo de marcar Raúl Jiménez tras un error de la zaga defensiva local con un remate que acabó estrellado en el palo izquierdo. Los fans de los diablos rojos comenzaban a impacientarse ante la pasividad de su equipo.

Jaque mate en forma de penalti

Con la entrada de Ander Herrera en lugar de Mata, Mourinho pedía a sus pupilos que presionaran a la defensa portuguesa para impedir la creación de juego. Los únicos remates con peligro de los locales acababan en fallo gracias a la gran actuación que se estaba marcando el portero del Benfica. El control era ahora de un Benfica que no se rendía y que no daba nada por perdido.

Sin embargo, otro penalti cometido sobre Rashford y que posteriormente transformó Blind en el segundo gol del encuentro, hizo imposible que los portugueses puntuaran en Old Trafford, por falta de tiempo y por falta de esperanza. De hecho, el balón volvió a ser red hasta que el colegiado indicó el final del partido. El CSKA remontó y ganó, por lo que se pone a seis puntos del Benfica, haciendo muy imposible al Benfica clasificarse para Europa League.