Sérgio Conceição: "Vamos a ser capaces de crear muchas posibilidades"

El DT portuense fue claro a la hora de hablar del juego que propondrá mañana: "Tenemos que tener sobre todo una actitud muy fuerte, muy competitiva, ser mayor a la del Leipzig. Tenemos que estar muy unidos, muy compactos y jugar como un equipo, que es lo que hemos estado acostumbrados a hacer y asegurarnos de que el resultado sea positivo", afirmó.

También hizo hincapié sobre el otro resultado que deben esperar: "Sabemos de la importancia de ese resultado entre Besiktas y Mónaco. Si el Besiktas hace otro punto se califica, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y afrontar los dos próximos partidos para pasar a la siguiente fase".

Errores y la eficacia a corregir: "Los otros partidos cometimos errores defensivos y la prueba de ello es el resultado final", disparó.

Los puntos fuertes de FC Porto: "Somos un equipo que en la ofensiva, produce muchos ataques, muchas posibilidades Si rápido, intenso y agresivo en nuestro juego de ataque, vamos a ser capaces de crear muchas posibilidades.”

Posible XI: "Sobre el once que tengo en mente, por supuesto que sí lo tengo, pero todavía no se ha dicho nada a los jugadores, por lo que no sería correcto decir que lo hago excepcionalmente en situaciones muy diferentes este no es el caso porque no hay caso, si me entienden…”

El DT portugués también se refirió a las bajas que sufre su equipo: "Tenemos fuera a Otávio, tenemos fuera a Soares... Pero eso ya no es nuevo. De hace mucho tiempo, de lo que es la limitación que tenemos en nuestro plantel, hasta en la inscripción de jugadores y en la imposibilidad de hacerlo por razones que ustedes conocen. Son menos opciones, es verdad, pero confío ciegamente en quien está disponible y vamos asumir la responsabilidad de jugar con estos y no esconderse".

Los cambios respecto del juego anterior: "(Leipzig) es un equipo que puede tener muchos jugadores en la zona media del campo y tenemos que acortar el campo con el fin de tener éxito Si es así y podemos tener esa mentalidad, creo que vamos a reducir y mucho, lo que son las potencialidades ofensivas del club".