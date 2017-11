Portugal empata con Rumanía y complica su camino hacia la Euro Sub 21

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente al Grupo 8 de la clasificación de la UEFA a la Euro Sub 21 de 2019, celebrado en el Central Stadium Hagi Academy, en Ovidiu, Rumania.

Portugal: 1 Joel Pereira (PO), 3 Rúben Dias, 4 Francisco Ferreira, 7 Stephen Eustaquio, 9 Diogo Jota (C), 10 João Carvalho, 13 Diogo Dalot, 16 Yuri Ribeiro, 17 Pedro Rodrigues, 18 Pedro Delgado, 20 Diogo Gonçalves.

La selección de Portugal Sub 21 empató ante Rumanía que es líder del sector ocho de las eliminatorias del campeonato europeo de la categoría, en un partido donde lo más destacado para el conjunto lusitano fue el resultado, pues no fue un juego brillante para los dirigidos por Rui Jorge, que están resintiendo el cambio generacional donde jugadores antes recurrentes como Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes o incluso el mismo Renato Sanches ya no están dentro de la categoría o algunos otros ya son llamados directamente por Fernando Santos a la selección mayor.

Rui Jorge presentó un planteamiento con dos delanteros con gran movilidad como Diogo Jota y Diogo Gonçalves con una idea de juego basada principalmente en salidas rápidas sobre todo por los costados, pases cortos con buena técnica individual y movimientos constantes de los elementos del centro del campo, y aunque los rumanos opusieron resistencia ante esta propuesta lusitana dicho buen fútbol resultó en el primer gol del encuentro al minuto 16, cuando el benfiquista Diogo Gonçalves recibió un pase de su compañero de selección y de club João Carvalho para el 0-1.

Posteriormente al gol, el equipo rumano reaccionó bien, y Portugal abusó de los centros hechos por los laterales Dalot y Yuri Ribeiro, siendo esto un problema al no haber en la delantera portuguesa una referencia clavada en el área de los rumanos, por lo cual dichos centros normalmente terminaban en la cabeza de algún defensor de Rumanía. Paulatinamente, el equipo portugués fue bajando de nivel, sin embargo la defensa soportó correctamente los envites rumanos orquestados principalmente por Hagi (hijo del antiguo crack del Real Madrid) y demás compañeros.

Ante esta situación, Rui Jorge no supo reaccionar adecuadamente, pues mantuvo en el campo a varios jugadores que raras veces aparecieron y que mostraron un juego soso y poco inspirado dentro del campo. Pedro Delgado, Stephen Eustaquio, João Carvalho fueron desinflándose poco a poco, incluso los delanteros, Jota y Gonçalves, estuvieron muy marcados e incómodos en el terreno de juego.

Para la segunda mitad, Portugal recuperó un poco el control del balón, pero su fútbol seguía siendo poco convincente, y el equipo rumano comenzó a crecer de nuevo, y dicha presión dio sus frutos al minuto 67 cuando Dennis Man aprovechó las facilidades dadas por Yuri Ribeiro para colocar el empate 1-1 que ponía cierta justicia en el marcador del partido. Después de ese gol, el equipo lusitano poco pudo hacer, ya que Rumanía se apoderó por completo de las acciones del partido aunque sin mucha claridad en el frente, y aunque los locales buscaron con más determinación el segundo gol este nunca llegó y el árbitro pitó el final y determinó el empate. Este resultado sirve más a los locales, ya que Rumanía se afianza así en el primer lugar del grupo 8 con 11 puntos en cinco juegos disputados, seguidos por Bosnia y Herzegovina con nueve puntos y Suiza con siete también en cinco encuentros. País de Gales tiene seis puntos en cuatro encuentros, Portugal cuatro puntos en tres juegos y Liechtenstein al fondo con cero puntos, en un grupo donde sólo el primer lugar estará clasificado para Italia y San Marino 2019.

Esta selección de Sub 21 presenta para el seleccionador Rui Jorge un reto importante ya que las selecciones anteriores de dicha categoría han sobresalido por la calidad de su fútbol, y esta selección está en una etapa de construcción con nuevos jóvenes talentos que, sin embargo, aparentan tener un nivel ligeramnte inferior a selecciones sub 21 anteriores. Los comandados por Rui Jorge tienen mucho trabajo por delante para mejorar si es que quieren asistir a la justa del 2019.