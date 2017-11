Fernando Santos: "Tenemos alrededor de 40 jugadores que pueden ir al Mundial"

Google Plus

Fernando Santos y Rúben Neves. // Foto: Federación portuguesa.

Portugal contra Estados Unidos no será un amistoso más, pues el encuentro tendrá carácter solidario. El ingreso obtenido por las entradas servirá para la reconstrucción de las viviendas afectadas por los trágicos incendios que golpeaban Portugal hace unas semanas. Fernando Santos espera que pueda ir mucha gente al estadio, "demostrando así, el lado más humano del pueblo portugués". Por lo tanto, será un partido que, aparte de servir al míster para probar cosas nuevas pensando en el mundial de Rusia, también ayudará a los afectados por los incendios.

Sobre el partido, Santos ha declarado que "la selección norteamericana puede crear dificultades" a los suyos, pero aun así, se califica como superiores. "Selección rápida, con mucha calidad técnica y buenos pases", es la comparación que hace el entrenador portugués con Arabia Saudí, último rival. "Para ganar será necesario la concentración, organización y creatividad en el juego", ha explicado. También ha confirmado que jugarán algunos jugadores que no participaron en el último partido, pero que a su pesar, "no tendrán oportunidades todos", pues él "no se comprometió con nadie desde el principio". Quiere un equipo fuerte y que "corresponderá el anhelo de los portugueses y de sus jugadores". Fernando Santos ha asegurado que "tienen alrededor de 40 jugadores que pueden ir al mundial", por lo que será muy difícil entrar en la lista definitiva de Rusia 2018.

Rúben Neves comprometido

El centrocampista del Wolverhampton Wanderers, equipo de la Championship inglesa, ha asegurado que están preparados para "dar lo mejor en un partido muy competitivo". "Choque difícil en el que hay que estar al máximo nivel para ganar el encuentro", ha añadido a los periodistas que estaban en Leiria.

Neves se ha mostrado muy contento por la llamada de Fernando Santos para esta convocatoria, además ha asegurado que "sería un sueño ir al mundial". A pesar de estar en la convocatoria no se asegura su presencia en Rusia, pero confía en que sean cuales sean los convocados para esa cita, "darán todo por representar el país".