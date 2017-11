Fernando Santos: "Nunca dominamos el juego"

Fernando Santos, dirigiendo a su equipo. Foto: FPF

Sin Cristiano Ronaldo pero con Gonçalo Guedes, Portugal no pudo doblegar a una selección de Estados Unidos que afrontaba este amistoso de carácter solidario sabiendo que no estará en el Mundial de Rusia del próximo verano. El partido acabó en empate y Fernando Santos lamentaba tras el choque, sobre todo, la falta de control por parte de los suyos: "En la primera parte el equipo no tuvo la pelota, la perdimos muchas veces. En la segunda mejoramos, pero no con la fluidez de siempre, el juego nunca ha sido totalmente dominado por nosotros totalmente", subrayó.

Con todo, y a pesar de no ser un enfrentamiento oficial, Fernando Santos descartó categóricamente que tanto el de Estados Unidos como el de Arabia Saudí el pasado viernes fueran simples pruebas. Así lo explicó: "Si se gana, vamos a estar muy entusiasmados. Si se pierde, todos estaremos tristes. Ya dije que no estábamos aquí para hacer un test. Lo que se ve sobre el terreno de juego es importante para nosotros, así como lo son los entrenamientos. Los jugadores que han venido lo han hecho porque forman parte del lote. Si no, no hubieran venido aquí".

Además, el míster portugués se refirió asimismo a la vertiente solidaria del choque, cuyos fondos se destinarán a reparar daños de los incendios ocurridos en Portugal hace varias semanas. "Fue muy importante. Los jugadores lo sintieron, todos lo sentimos. Tengo la certeza de que a partir del lunes se empezarán a ver los resultados", aseveró al respecto.

Bruno Fernandes, satisfecho

A pesar de no conseguir la victoria, el jugador del Sporting de Portugal no se mostró contrariado por el empate ante los medios de comunicación señalando que "el objetivo era representar bien a Portugal" y que "a pesar de que el resultado no era el que queríamos, lo hicimos bien". También aprovechó el luso para declarar que lo que toca ahora es "continuar y demostrar que merezco estar aquí para trabajar con los mejores. Es una experiencia única y un orgullo enorme representar a mi país, no se puede pedir más", sentenció.