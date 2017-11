Iker Casillas: "Todos los jugadores siempre pasan por el banquillo"

Fotografía: Fotopress // Getty Images

Lejos de alimentar polémicas, Iker Casillas parece aceptar su nuevo rol de suplente en el FC Porto. Así lo ha reconocido el guardameta español en una entrevista para Football Club, programa de Canal + Francia. El de Móstoles ha afirmado que está trabajando para volver a ser titular y ha alabado al que está ahora por encima de él en la lucha por el once inicial, José Sá.

"Tarde o temprano, todos los futbolistas terminamos pasando por los banquillos. Es bueno para valorar y aprender de nuestros compañeros", declaraba el ex del Real Madrid. "De esta manera, podemos percibir la suerte que es poder jugar".

José Sá, en estos momentos el portero titular en el Porto, saltó al once titular en un partido de Champions, contra e RB Leipzig. Aquel partido, que tuvo lugar a principios de octubre, fue el principio de la relación de Casillas con los banquillos. Un dato que no preocupa al meta, que no deja de alabar a su compañero en la portería: "La competencia con José es muy saludable. Es un gran portero. Seguiré luchando para jugar".

Otro de los temas candentes ha sido a la hora de hablar de su entrenador, Sérgio Conceição. La suplencia de Casillas ha resucitado los viejos fantasmas de Chamartín, cuando fue suplente en el Real Madrid con José Mourinho. Eso sí, todo elogios por parte del español su técnico: "Tiene un carácter fuerte, pero es un entrenador muy competitivo y ambicioso. Conoce bien al equipo y la necesidad que tenemos de conquistar títulos", afirmaba.

Aunque no quiso hablar de su futuro, la entrevista de Casillas recordó cuando el portero del Porto estuvo a muy poco de elegir la Ligue 1 en vez de la Liga NOS. El portero no negó los rumores, pero no quiso entrar más detalles: "Hubo contactos con un equipo del sur de Francia. Puede ser el Olympique de Marsella o no. Prefiero decir que fue con un club del sur de Francia. Pero al final opté por estar en Portugal", declaró.