Un historial copero teñido de verde y blanco

Regresa el fútbol portugués con un partido muy disparejo que enfrenta a uno de los candidatos para hacerse con el título de la Primeira Liga con uno de los rivales modestos de segunda división. El cotejo correspondiente a la Cuarta Ronda Eliminatoria de la Taça de Portugal entre Sporting CP y FC Famalicao se disputará en el Estadio José Alvalade el próximo jueves.

Los Leones lisboetas llegan a la Cuarta Ronda Eliminatoria tras vencer cuatro goles por dos al modesto Oleiros en su casa, mientras que por otro lado, el cuadro norteño venció en sus dos partidos previos al Coimbrões del Campeonato Nacional de Portugal (Tercera división) tres goles por uno, mientras que después derrotaron a la modesta divisa de Alta Lisboa (actualmente en el Torneo distrital de Lisboa) dos goles por cero.

Ambos conjuntos vienen con rachas distintas en sus respectivas competiciones. El Sporting CP viene de dos empates seguidos, uno por Champions en casa ante la Juventus de Turín, y luego por Primeira Liga ante el Sporting Braga. Por su parte, Famalicão llega al José Alvalade tras conseguir tres victorias consecutivas en la Segunda Liga ante Vitória Guimarães B, Gil Vicente y Cova da Piedade, a los cuales venció con solvencia.

Un dato para resaltar entre ambos equipos es que han sido en sus respectivos torneos de las defensas más sólidas de la competición. Ambos son segundos de sus ligas solo detrás de FC Porto y Academico Viseu en el departamento de defensa menos batida. El Sporting CP solo ha sufrido siete goles en once encuentros mientras que Famalicão ha sufrido solo 11 goles en 13 encuentros disputados hasta el momento.

Esta será la vez número 21 que ambos equipos se verán las caras teniendo como duro antecedente para los norteños que nunca han podido vencer a los leones. El aplastante saldo se tiñe de verdiblanco con 18 victorias y tan solo dos empates. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue cuando el cuadro del Sporting ganó su décimo sexta y última Taça de Portugal en 2015, mientras que Famalicão pese a caer en el encuentro de Cuartos de Final ese año pudo subir a la Segunda Liga tras ser el segundo clasificado del Campeonato Nacional de Portugal.

Dito, entrenador del modesto Famalicão expresó que su equipo no tendrá problemas para motivarse en el encuentro ante el Sporting CP. “Este es un juego que no necesita motivación, pero es necesario trabar en algunas situaciones. Es un desafío con enorme mediatismo, es un adversario diferente de nuestra liga, con más virtudes y otras potencialidades. Estamos conscientes que tenemos una tarifa que no será tarea fácil, pero pienso que existe una rendija en la ventaja y vamos a intentar pasar por ella”. El modesto equipo norteño ya ha movilizado cuatro autobuses, junto a 600 adeptos que se movilizarán a la capital por su cuenta. En total cerca de mil adeptos acompañarán a su equipo en la lucha entre David y Goliat, por el pase a la siguiente fase de la competición.

Por su parte, Jorge Jesús también tocó el tema de los adeptos y señaló que pese a la categoría que ostenta su rival de turno esperan un gran apoyo en el partido de Taça. “Nuestros fanáticos han sido increíbles. No hay un juego en nuestro estadio en que no estén más de 40 mil personas o 45 mil en Champions, pero si mañana llegamos a la mitad ya es muy bueno. Queremos continuar compartiendo con ellos lo que ha sido este Sporting en este inicio de Temporada 2017-2018. En Portugal todavía no hemos cosechado derrotas y queremos continuar con una victoria más que nos prepare para la próxima jornada de Liga de Campeones”.

La mesa está servida para que mañana a partir de las 21:30 hora de Portugal leones y norteños se vean las caras para buscar un cupo a la siguiente fase de la Taça de Portugal.