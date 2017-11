Jorge Jesús: "Nuestra prioridad es llegar a la final"

Google Plus

Jorge Jesús en rueda de prensa | Foto: Twitter Sporting

El Sporting CP busca llegar hasta el final de la competición, la Copa de Portugal. Por ello, aunque su rival es teóricamente inferior, intentarán sobreponerse al Famalicao, equipo de la segunda división portuguesa, tras el último empate cosechado en liga frente al SC Braga. Para el entrenador de los leones este torneo significa mucho para ellos y afirmó "que tanto su equipo como el resto de grandes clubes tienen la ambición de ganarlo".

Jorge Jesús es sabedor de que el conjunto al que se van a enfrentar va a proponer un juego muy físico y tendrán que dar lo máximo de ellos para evitar sorpresas. Sin embargo, destacó que "tenemos más calidad y tenemos que conseguir la diferencia".

El parón por los partidos internacionales les ha venido muy bien a los jugadores tocados para recuperarse y poder estar en condiciones óptimas para disputar este encuentro. "Estos días fueron muy importantes porque sirvieron para recuperar a algunos jugadores que en el último partido del campeonato terminaron cargados físicamente", afirmó el técnico del Sporting.

También anunció que Bryan Ruiz se reincorporaba al equipo después de que Jesús prescindiera de él a principio de temporada. “Él es un jugador muy serio y un gran profesional. Trabajó siempre en estos meses con gran responsabilidad ya lo largo de estos días me encontré con él varias veces. Él me dijo que quería ser campeón en el Sporting y eso me marcó mucho”, declaró en la conferencia de prensa.

El entrenador local hizo un llamamiento a toda la afición para que esta asista a apoyar, también en copa, a sus jugadores desde la grada del José Alvalade. "Nuestros aficionados han sido fantásticos, no hay un partido en nuestro estadio en que no estén más de 40 mil personas o 45 mil en la Champions. Mañana, con el Famalicão un día entre semana, no estarán 40 mil personas, pero si estarán al menos la mitad", finalizó Jorge Jesús.