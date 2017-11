Sérgio Conceição: "Nuestro objetivo es ir superando todas las etapas hasta el final"

Sérgio Conceição | Fuente: www.fcporto.pt

El director técnico de Os Dragões Sérgio Conceição habló en la conferencia de previa al juego contra el Portimonense del próximo viernes, y comentó varios tópicos, entre ellos cómo se verá afectado el FC Porto con el "virus FIFA", la calidad del oponente y de su director técnico, la importancia de ir partido a partido, las lesiones y hasta del muy sonado tema de la portería del equipo Dragón.

"Después de las selecciones, el primer partido es siempre difícil y peligroso" Comentó "Estas semanas son siempre difíciles, no es la primera vez que lo digo. Trabajar con siete u ocho jugadores no es lo mismo que trabajar con el grupo completo y preparar el partido de la mejor forma. Maxi y Brahimi, por ejemplo, solo han entrenado hoy y ha sido más recuperación que otra cosa. Tenemos que vivir con esto y tenemos que resolver el problema, que acaba por no serlo porque es buena señal que el FC Porto tenga tanta gente en las selecciones. Después de las selecciones, el primer partido es siempre difícil y peligroso, pero estamos habituados y en alerta para eso. Mañana vamos a dar una respuesta de acuerdo con lo que queremos. Nuestro objetivo es ir superando todas las etapas hasta el final y ganar la Copa de Portugal” comenzó por decir Conceição.

"Portimonense ha evolucionado como equipo" Sérgio tuvo también palabras de elogio para e rival en turno y su director técnico “El Portimonense nos marcó dos goles en el Estadio do Dragão. Ha evolucionado como equipo, tal como todos los demás, que se van haciendo más consistentes y con más conocimiento de lo que tienen que hacer en campo. Intentamos la perfección, pero es difícil. Por muy fuerte que sea un equipo, del otro lado hay siempre un adversario de calidad y que nos puede crear problemas. Estamos precavidos para los puntos fuertes y débiles del Portimonense. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pues en este partido tenemos más que perder que el Portimonense” y agregó “Vítor Oliveira tiene mucha calidad además de experiencia. Es un entrenador que aprecio particularmente y le agradezco los elogios, pero los elogios me hacen siempre desconfiar” destacó.

Indicó que es importante ir paso a paso “Intentamos siempre presentar el once que creemos que es el mejor y el más fuerte para cada partido, considerando el momento o el desgaste de los jugadores. No voy a pensar en otro partido, si no corro el riesgo de que este no salga bien y el siguiente tampoco”.

“Las lesiones preocupan a todos los entrenadores y yo me incluyo" Acerca del tema de las lesiones comentó “Las lesiones preocupan a todos los entrenadores y yo me incluyo. Estaban tres jugadores fuera (Otávio, Marega y Soares) y a ellos se juntó Herrera, pero pienso que no es nada grave. Es más, si quisiese arriesgar, podría convocarlos, pero por un partido podría complicar la lesión. Herrera no será convocado por una cuestión de precaución. Quitando a estos cuatro, todos los demás están disponibles para el partido” recalcó el director técnico lusitano.

Por último acerca de la polémica en torno a la portería comentó “No voy a decir quien juega. Vaná ha evolucionado mucho, Iker ha estado muy bien y José Sá ha vuelto con un espíritu fantástico, sin olvidar a João Costa, que también merece que le nombre. Es el lugar que me da más quebraderos de cabeza” concluyó.