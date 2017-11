Sergio Conceição: "De Sergio Ramos tengo una cosa que decir, pero no la digo"

Google Plus

Sergio Conceição en una rueda de prensa. // Foto: fcporto.pt

Era el minuto 90 y el Portimonense ganaba 1 a 2 en el estadio do Dragão. El FC Porto estaba cerca de ser eliminado de la Taça de Portugal. Pero hubo remontada, Aboubakar y en el 94 Ibrahimi, daban la vuelta al marcador en un partido loco. A pesar de esto, la victoria épica no hizo olvidar a los periodistas el tema polémico del ayer titular, Iker Casillas. Cuando apareció Sergio Conceição en rueda de prensa, este tuvo que volver a responder sobre la situación del meta español y los apoyos recibidos desde España.

En primer lugar, tuvo en cuenta las palabras del seleccionador español, Julen Lopetegui, cuando declaró que le había sorprendido la suplencia de Casillas después de ver su gran comienzo. El entrenador blanquiazul, respondió sin rodeos: "espero que cuando juegue Iker, Lopetegui lo vea y lo convoque para la selección". Añadió que no habla de todas las `críticas´, ya que "sería difícil responder a todos los comentarios que me hacen de los jugadores".

Conceição también respondió a los comentarios del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Debido a las formas en la suplencia de Casillas, el defensa le comparó hace unos días con José Mourinho, "parecen primos hermanos". Con estas palabras, el entrenador del FC Porto no quiso entrar en polémica y concluyó con una frase tajante y que dará que hablar: "de Sergio Ramos tengo una cosa que decir, pero no la digo". El míster concluyó afirmando que no "vale la pena entrar en todo lo que se comenta", pero que estará atento a las informaciones que salgan de Iker Casillas.

Los jugadores

Los dragones también hablaron ante los periodistas sobre el duro partido que tuvieron que remontar. Por su parte, Ibrahimi dejó claro que "los partidos de la Taça de Portugal son muy difíciles", pero se muestra contento con el equipo y el final del encuentro, pues lograron remontar en los últimos minutos. Vítor Bruno da mérito a la afición en la remontada: "el ambiente ha sido inolvidable, la victoria es resultado de una gran alma", pero también destaca el "espíritu guerrero" del conjunto blanquiazul para llevarse el partido por 3 goles a 2.