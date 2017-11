Rui Vitoria: "Esperamos un juego muy interesante"

Rui Vitoria / Foto: Benfica Web

Con el partido de la Taca de Portugal muy cerca, el entrenador analiza sobre como espera que se de este compromiso, ademas hablo sobre el viaje de sus jugadores luego de la fecha FIFA y quienes están aptos para jugar. "Hemos venido todos bien, dentro de lo que es posible, unos con más viajes, otros con más tiempo de juego, y los que aquí quedaron también trabajaron bien en este período, tenemos una sensación muy positiva.

En la rueda de prensa se refirió al Vitória de Setúbal como un equipo difícil, rudo no solo por ser un buen conjunto sino por toda la historia que representa."Son dos clubes con mucha historia, jugamos en casa, lo que es importante, esperamos un juego muy interesante y tanto nosotros como el Vitória queremos pasar a la próxima eliminatoria, naturalmente queremos ganar el juego.

A Rui Vitoria se le pregunto por Gabriel Barbosa y Rafa, de si están listo para jugar, el cual respondió que son buenos jugadores y que si están en el equipo es por algo. “Los números financieros no me preocupan, o no son mi mayor preocupación. Tenemos jugadores de calidad, que trabajan muy bien. Están ambos convocados y vamos a ver si van a jugar. Propongo que hagan un ejercicio: eligen a 11 jugadores, o 18, y por supuesto que algunos van a quedarse fuera. Elegimos aquellos que creemos que nos darán mejor rendimiento. El caballo pasa la puerta de toda la gente, algunos no consiguen montarlo, pero al final es que vemos”.

Entre otras de las cosas que se hablaron en la rueda de prensa fue por la operación de Rubén Dias, de como ha sido su recuperación y como lo ve a el en el futuro."Está bien, en lo que se refiere a la cirugía, ahora en cuanto al tiempo de parada, esperamos que no sea mucho, es un joven que estaba teniendo un buen rendimiento y seguro que va a seguir teniendo en el futuro”.

Para finalizar, se le pregunto a Rui Vitoria de cual sistema táctico le gusta mas, si el 4x4x2 o 4x4x3. "De ahí, tendríamos que entrar en cuestión tácticas, y no es oportuno en este momento, pero básicamente tenemos dos formas para un modelo: apostar en lo que el técnico prefiere o aprovechar las características de sus jugadores. Esta época decidimos que este sistema era el más que se ha convertido en una de las más grandes de la historia”.