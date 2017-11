Sérgio Conceição: "Preparamos los juegos para ganarlos"

Google Plus

Sérgio Conceição | Foto: www.fcporto.pt

El entrenador portugués del FC Porto Sérgio Conceição habló en la rueda de prensa previa al juego que enfrentará a Os Dragões al Besiktas en Turquía, en un juego crucial para el conjunto portugués en sus aspiraciones de continuar con vida y pasar a la siguiente ronda de la máxima competencia de clubes a nivel europeo.

"Preparamos los juegos para ganarlos" Comenzó por puntualizar: "Preparamos los juegos para ganarlos, el resultado que nos da calificación es la victoria y eso es lo que queremos. Vamos a enfrentarnos a un adversario que aún no ha perdido en esta fase de grupos, se trata del mejor Besiktas de los últimos años, tienen mucha calidad individual y colectiva. Sabemos las dificultades que nos esperan y qué es jugar en este estadio (no siendo amante de las estadísticas) recuerdo que este equipo perdió sólo una vez aquí, en 38 partidos. Eso, sumado a lo que va a ser nuestra base (el respeto por el adversario), nos deja precavidos para los puntos fuertes del Besiktas. Es ahí donde puede estar nuestro éxito" comentó el técnico portugués.

"Los partidos son todos diferentes, cada juego tiene su historia" Destacó: "Los partidos son todos diferentes, cada juego tiene su historia. En el primero, en uno u otro momento ellos fueron más fuertes, no estuvimos tan equilibrados como deberíamos, pero después mejoramos. No estoy diciendo que merecíamos ganar, pero tampoco podría decir que merecíamos perder" recordó Sérgio Conceição, y añadió "Fue importante para sacar conclusiones, diseccionamos al máximo ese juego y vimos lo que no corrió bien."

"Prefiero un estadio lleno de gente que vacío" Comentó: "Me gustan los ambientes cálidos, donde se siente la pasión de los fanáticos, estamos acostumbrados a eso, en O Dragão es así. Siempre me he acostumbrado, como jugador y entrenador, a tener en las tribunas fanáticos muy apasionados por su equipo, eso forma parte de nuestra profesión. Prefiero un estadio lleno de gente (aunque sea gritando a favor del adversario) que vacío" reconoció el técnico.

Concluyó: "Ganar esta competencia es el sueño de cualquier entrenador, es uno de mis objetivos, pero todavía no puedo prever el futuro" dijo el joven técnico lusitano.