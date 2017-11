Supervivencia portista en el infierno turco

Google Plus

Una de las últimas producciones multimillonarias de Holllywood que se han rodado en España ha sido la franquicia de Furia de Titanes. Rodada casi íntegramente en las Islas Canarias, contaba una historia que dista bastante del mito de Perseo. En el filme, el helénico protagonista tenía que descender al mismo Inframundo para encontrar la clave de su triunfo sobre Hades.

Pocos héroes pueden presumir de salir del averno con vida. Misma sensación para el Porto en Estambul contra el Besiktas (1-1). Pese a que tuvieron opciones de llevarse el partido, empate trascendental de los dragones, que dependen de sí mismos para meterse en los octavos de la Champions League.

Cada equipo juega con sus armas y estaba claro que la de los turcos era su coliseo. El Hades se alzaba ante Perseo y sus acompañantes y el Vodafone Arena de Estambul hacía estremecer a cada decibelio que subía. Sólo así se explica el miedo con el que salió el Porto ante los primeros ataques del Besiktas. La afición apretaba y los lusos tuvieron que lidiar con unos primeros compases de claro dominio otomano.

Anderson Talisca fue un hueso duro de roer para el Porto

En Furia de Titanes, el enemigo máximo de Perseo era la aborrecible mascota de Hades, el kraken. Un villano sin remordimientos y que no tiene piedad con los héroes que se acercan a sus dominios. En el caso del Porto, Anderson Talisca fue todo un quebradero de cabeza para los dragones. No hay que olvidar que el mediapunta brasileño está cedido en el Besiktas por parte del...así es, del Benfica. Un pequeño clásico portugués en pleno Estambul.

Felipe celebra el 0-1 | Fotografía: Cees van Hoogdalem // Getty Images

A medida que pasaban los minutos, el Porto fue aclimatándose a las elevadas temperaturas del Inframundo turco y empezó a coger el timón del choque. Trascendental el trabajo de Ricardo Pereira, asistente del gol portista. Jugada ensayada de los lusos, con un centro por abajo tras una falta lateral que concluye con un final tan inesperado como feliz para los intereses de Sérgio Conceição. El brasileño Felipe, que cada cuando rara vez anota es de cabeza, sorprendió a propios y extraños con un derechazo al primer toque. Altura ideal, potencia suficiente y colocación espléndida, haciendo inútil la estirada de Fabri.

En la batalla del Haddes, Perseo daba la primera estocada. Pero no hay que olvidar que el Inframundo es hogar las criaturas más temidas por el hombre. En Furia de Titanes el espectador puede ver las luchas del protagonista contra una guerrera antes adorada e idolatrada, ahora tan aterradora que una sola mirada basta para acabar con nuestro héroe. La Medusa del Besiktas no era otra que un ex del Porto como Ricardo Quaresma.

En las botas del interior portugués estuvo el empate a los pocos minutos del 0-1 y fue una gran intervención de José Sá la que lo evitó. Porque sí, fue el meta luso el titular en Estambul en detrimento de Iker Casillas. Cuando Sérgio Conceição toma una decisión, ésta es inmutable. Todo apunta a que el portero de Móstoles tendrá que sudar tinta para volver al once inicial.

Empate sobre la bocina, segunda parte para sobrevivir

El jarro de agua fría llegó al borde del descanso. Cuando el asedio del Besiktas parecía aminorar, apareció una gran jugada personal de Cenk Tosun para regalar el gol a Anderson Talisca. No perdonó el brasileño, rematando a placer cuando José Sá había salido a evitar un posible remate del delantero turco. 1-1 al descanso y ahí se acabaron las posibilidades de victorias portistas.

Anderson Talisca bate a José Sá para poner el 1-1 | Fotografía: Cees van Hoogdalem // Getty Images

Porque si el Porto parecía cómodo por momentos en la primera parte, la segunda mitad fue un juego de supervivencia. El dominio fue casi absoluto por parte de los turcos. En los primeros quince minutos tras la reanudación, el Besiktas pudo darle la vuelta al marcador e incluso sentenciar al partido. Ryan Babel estrelló un balón en el poste y Ricardo Quaresma instantes después obligó a José Sá a intervenir nuevamente.

El Inframundo estuvo a muy poco de sentenciar a nuestro héroe, pero el Porto sobrevivió a unos segundos 45 minutos que por momentos parecieron una eternidad. Con este empate, el Besiktas asegura la primera plaza de este Grupo G. De momento, el Porto es segundo con los mismos siete puntos que el RB Leipzig, que goleó en Mónaco en e otro partido de la jornada (1-4). Para meterse en octavos, a los dragones les basta con hacer el mismo resultado que los alemanes.