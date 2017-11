Rui Vitória: "Debemos de tener rigor para ganar"

Google Plus

Fotografía: Patricia de Melo // Getty Images

Parece ser que el estado de ánimo de Rui Vitória depende de la calculadora. Aunque los entendidos del fútbol internacional opinan que el Benfica lo tiene prácticamente imposible para meterse octavos de Champions y mientras que los aficionados encarnados sueñan conque el equipo se meta en la fase final de la Europa League, el técnico sigue aspirando a la utopía. Así lo confirmó en la rueda de prensa previa al encuentro frente al CSKA en Moscú.

"Mientras tengamos la posibilidad, lucharemos al máximo por ella", afirmaba ante los medios. "No podemos sumar los puntos que hemos perdido, no podemos hacer nada respecto al pasado y no nos interesa echar la mirada atrás. Tan sólo nos queda competir al máximo los dos partidos que nos quedan", advertía.

"Creo que los jugadores están preparados para dar una respuesta positiva"

Sobre las claves para derrotar a este rocoso CSKA en la fría Rusia, es necesario que el equipo esté preparado al máximo en el plano físico, un dato que Rui Vitória ha confirmado: "Para ganar este partido debemos ser rigurosos y estar disponibles tanto física como mentalmente. Creo que los jugadores están preparados para dar una respuesta positiva", aseguró el técnico del Benfica.

Una de las dudas en el cuadro lisboeta es la de su guardameta, Bruno Varela. Se había rumoroeado conque no llegaría a la cita europea pese a que Rui Vitória lo incluyó en la lista de convocados para Moscú. Finalmente y tal como aseguró el técnico, el canterano estará disponible: "Varela está perfectamente preparado", afirmaba el entrenador, dando también un aviso a aquellas voces críticas que dudan sobre la experiencia del meta luso en las grandes citas.

En el plano más táctico, el técnico luso no quiso desvelar el esquema que usará en Moscú, aunque explicó que el equipo es polivalente y puede rendir con más de una formación: "Hemos hecho cosas muy buenas tanto con el 4-4-2 como con el 4-3-3. Tenemos la suerte de contar con jugadores que se pueden adaptar y rendir a la perfección con los dos sistemas", concluía Rui Vitória.