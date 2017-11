Sporting vence al Olympiacos y sueña con los octavos

El Sporting CP hizo la tarea y ganó en Lisboa el partido que tenía que ganar, y a diferencia del año anterior aseguró una jornada antes del fin su presencia en la Europa League, e incluso aún sueña con un pase a octavos de final de la UEFA Champions League, que aunque en el papel luce complicadísimo (implicaría ir a ganarle al Barcelona en casa) los de Jorge Jesús demostraron que son capaces de hacer soñar a su público este año. El partido fue una muy buena exhibición del Sporting, no defraudando con ello al invitado de honor Fernando Santos, técnico lusitano campeón de la Euro 2016 con la Selección de Portugal.

Primera mitad para sacar ventaja

Sporting resolvió el juego en 3 minutos El partido comenzó con un Sporting a tambor batiente, y en menos de dos minutos William recibe una falta, y en una jugada prefabricada Gelson centra retrasado y André Pinto remata abajo, después de una magistral desviada del arquero griego Proto el balón pegó en el poste y quedó a disposición de Bas Dost que increíblemente la voló por encima de la portería.

El partido continuó con presión del Sporting, con un funcionamiento que generaba varias llegadas, sobre todo por las incorporaciones de Coentrão y el manejo de balón que en el medio campo generaban Bruno Fernandes y William Carvalho, siempre apoyados por un incansable Bruno César (de excelente partido) y las incisivas incorporaciones de Gelson Martins.

La presión del Sporting seguía y a los 12 minutos una gran llegada de Bruno Fernandes no terminó en gol por una providencial desviada de un defensa visitante. Al minuto 16 una buena combinación entre Coentrão, Gelson y Bruno Fernandes terminó con un disparo de éste último que se fue muy desviado. Al minuto 18 la primera llegada peligrosa del Olympiacos en un desborde muy peligroso por derecha de Figueiras que centró en una diagonal retrasada y que Pardo no alcanzó a conectar adecuadamente, mandando el balón a las tribunas.

Posteriormente Sporting perdió un poco de fuerza ofensiva pues Olympiacos comenzó a sentirse más cómodo en el campo, sin embargo eso no significó ningún peligro significativo para la portería de Rui Patrício. El partido se niveló y entró en un vaivén con llegadas muy tibias por parte de ambas escuadras, un poco más cargadas hacia la escuadra local, sin embargo la portería defendida por Proto no fue puesta en peligro si no hasta el minuto 39 cuando Cristiano Piccini filtró un buen balón para el incansable Gelson, éste centró raso para Bas Dost y el artillero holandés no perdonó para poner el 1-0 en favor del equipo del Sporting. Tan sólo 3 minutos después en una jugada individual de Bruno César cayó el 2-0, cuando el brasileño disparó y el rebote cayó en él mismo, dando oportunidad para que rematara raso y anotara el gol que daba una ventaja más cómoda a Os Leões.

Segunda mitad del Sporting

El segundo tiempo fue totalmente del Sporting Comenzó la segunda parte como terminó la primera, con el Sporting acechando la cabaña del Olympiacos, pues en la primera jugada Coentrão desbordó y centró, sin embargo el balón fue desviado a tiro de esquina.

Se sucedieron varias llegadas peligrosas del Sporting y el tercer gol estaba muy cerca de llegar. Al minuto 49 un centro peligroso de Bruno Fernandes no llegó a Bas Dost que estaba dispuesto a clavar el esférico. Al minuto 53 el talentoso Gelson Martíns casi anota y de manera milagrosa la defensa griega se las ingenió para despejar, y al minuto 57 André Pinto volvió a rematar a portería y el balón se estrelló de nuevo en el metal, esta vez en el travesaño, negando el gol al defensor portugués.

El Sporting a pesar de la ventaja de dos goles siguió presionando como si de un empate a ceros se tratase, y al minuto 65 un cruzamiento de Fabio Coentrão por poco termina en el tercero del cuadro de Lisboa, sin embargo el balón fue desviado a tiro de esquina, y al cobrar éste el Sporting un magistral remate de cabeza de Bas Dost puso el 3-0.

Con el partido totalmente dominado el cuadro sportinguista siguió con la presión contínua del partido, Al minuto 69 el zaguero francés Jérémy Mathieu cobró un tiro libre que apenas se fue por encima de la cabaña de Protos. La escuadra comandada por Jorge Jesús siguió mandando en el terreno de juego, con llegadas del equipo lisboeta y una sóla llegada muy tibia del Olympiacos al minuto 80, con un centro que se volvió peligroso sólo porque Rui Patrício no pudo controlar de primera intención el balón.

Al minuto 87 sucedió lo inesperado, pues en un tiro raso de Odjidja desde fuera del área se clavó en la portería de Rui Patrício para el 3-1, aunque hay dudas de si ese gol debería haber contado pues Sebá estaba claramente en posición adelantada y parece estorbar la visión del arquero portugués, sin embargo el árbitro teutón decidió que el gol fuera al marcador.

Así transcurrieron los últimos minutos, y sin otra jugada real de peligro el colegiado pitó el final del encuentro, que deja al Sporting clasificado para la Europa League en el grupo y con el sueño aún latente de los octavos, aunque esto implique una victoria del cuadro lusitano en Barcelona y esperar que Juventus no gane con Olympiacos.