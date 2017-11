Pizzi: "tenemos que continuar con nuestros objetivos en las competiciones nacionales"

Google Plus

Pizzi en el partido de hoy. // Foto: SLBenfica.pt

El Benfica se despide de cualquier posibilidad de seguir disputando partidos europeos después de la derrota de hoy. Los portugueses viajaban a Rusia con la intención de puntuar por primera vez en esta Champions, pero no pudo ser. El CSKA Moscú venció por dos goles a cero con goles de Schennikov y Jardel en propia, lo que deja este grupo A muy igualado en la lucha por el segundo puesto.

Los jugadores han dado la cara después de estos cinco partidos sin conseguir ni un solo punto y hacen autocrítica sobre el partido realizado hoy. El guardameta Bruno Varela ha reconocido que "no han podido crear ocasiones de peligro al rival". Varela ha confirmado que ya sabía que iba a ser un partido difícil y lamenta no haber conseguido puntuar, añadiendo que el "equipo debe cambiar el chip" para mejorar la situación. A pesar de la derrota, el portero ha demostrado confianza en la plantilla asegurando que el equipo "ya ha superado numerosas dificultades". Sobre su puesto en el once inicial, ha declarado que son cuatro guardametas "que estan preparados para jugar y que dependerá de la decisión del entrenador".

Autocrítica y ánimos

Pizzi también ha declarado ante la prensa sobre la situación que está viviendo el equipo. "El sueño acaba hoy" palabras rotundas del centrocampista eque se ha mostrado decepcionado con la fase de grupos realizada por el Benfica, añadiendo que "esta no era la imagen que querían dar en la máxima competición de clubs". A pesar de la tristeza que conlleva esta derrota, Pizzi ya piensa en la Taça y la Liga NOS, "tenemos que continuar con nuestros objetivos en las competiciones nacionales". Sobre el partido, el portugués ha asegurado que no han entrado bien al partido y eso ha provocado el gol tempranero del equipo ruso, resultado que no han sido capaces de remontar.

También tuvo palabras de ánimos que seguro que dan esperanzas a los aficionados del club para lo que queda de temporada, que es mucho. "Vamos a levantar la cabeza y conseguir los objetivos que nos hemos puesto", ha declarado Pizzi. Solo falta un partido de la fase de grupos y el conjunto lisboeta intentará acabarla puntuando ante su afición. Son tres puntos que no valdrán nada para la clasificación pero ayudará a lavar la imagen dada esta temporada en este grupo A.