Previa Sporting Lisboa - Desportivo Aves: los leões a la caza del liderato

Los jugadores del Sporting celebran la victoria durante el último encuentro | Foto: Sporting CP

Sporting de Lisboa y Desportivo Aves vuelven a la Liga NOS tras sus respectivos compromisos coperos. Ambos conjuntos consiguieron pasar a la siguiente ronda, por lo que llegarán al partido liguero con la moral por las nubes. Los leones vencieron con muchas más dificultades de las previstas al Cova Piedade, equipo de la Segunda Divisão, con tanto en los últimos instantes de su goleador Bas Dost. Por su parte, el Desportivo Aves se clasificó gracias a los penaltis en un derbi frenético y apasionante. Eliminando a su gran rival, el Río Ave mucho mejor situado en Liga NOS, tras remontar el resultado en los minutos finales.

Sin embargo en la Primeira Liga la dinámica de ambos equipos es totalmente opuesta. El Sporting está metido en la lucha por el campeonato y se sitúan segundos a tan solo dos puntos del líder que es el Porto. Los de Jorge Jesús siguen invictos en la Liga NOS y están firmando una campaña espectacular. Por el contrario, el Desportivo Aves pelea por abrir brecha con los puestos de descenso que ve muy cercanos. Únicamente dos puntos les separan de las dos últimas posiciones de la tabla que conducen a la Segunda Divisão.

Asalto al liderato

El objetivo del Sporting está claro y no es otro que sumar tres puntos para ocupar la primera plaza de manera provisional. Los de Jorge Jesús parten como claros favoritos, ya que durante toda esta temporada han demostrado que el José Alvalade es un fortín. Sin ir más lejos, su último partido liguero en casa acabó con una abultada victoria por cinco goles a cero frente al Marítimo, rival que se sitúa mucho más arriba que el Desportivo Aves en la clasificación.

Bas Dost celebra el gol conseguido en la última jornada | Foto: Sporting CP

A pesar de todo, no hay confianzas que valgan. Si quieren pelear el campeonato hasta el final contra el Benfica y Porto, los fallos en estos partidos no están permitidos. Jorge Jesús no tendrá bajas significativas para afrontar este partido, por lo que podrá alinear a su once de gala. Aunque no sería raro que el entrenador del Sporting hiciera algún cambio en su alineación, debido al encuentro copero que tuvo lugar entresemana.

Trasladar la euforia a la liga NOS

El Desportivo Aves afronta este dificilísimo partido en el José Alvalade en un momento anímico inmejorable. Tras batir a su máximo rival en un derbi copero apasionante, les espera algo todavía más difícil, derrotar a un equipo que todavía sigue invicto en liga esta temporada. El equipo, recién ascendido esta pasada campaña, sabe que todo lo que sea puntuar en Lisboa será una hazaña. Los visitantes tienen claro que su objetivo a final de temporada no es otro que el de la permanencia, por lo que cada punto se antoja vital.

Desportivo Aves no pasó del empate en la última jornada | Foto: Clube Desportivo das Aves

José Carlos Fernandes sacará una alineación de corte defensivo, para intentar aguantar el marcador y poder salir al contragolpe. Debido al partido tan exigente que disputaron en copa, hay posibilidades de que les de descanso a algunos jugadores habituales.

El Sporting parte como favorito

Los locales son claros candidatos a la victoria, el partido no cuenta con muchos referentes ya que el Desportivo Aves es un equipo que ha estado continuamente ascendiendo y descendiendo a lo largo de su historia. Sin ir más lejos, la temporada pasada no se produjo enfrentamiento en la Liga NOS porque los de Vila das Aves militaban en la Segunda Divisão. El encuentro entre ambos equipos de la vuelta anterior terminó con la victoria del Sporting de Lisboa por 0-2.

Martins celebra su gol en la primera vuelta | Foto: Sporting CP

Onces probables