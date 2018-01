Sérgio Conceição: "El único pensamiento es que tenemos que ir allí y ganar"

Sérgio Conceicao espera con tranquilidad su próximo encuentro ante Estoril / www.fcporto.pt

Una fuerte lucha se vive en la cima de la tabla en la Primeira Liga portuguesa. Sporting CP sigue a la caza del FC Porto que jugará su primer partido de la segunda vuelta de la competición el próximo lunes 15 de enero de 2018. Los dirigidos por Sérgio Conceição dependen de sí mismos para seguir en el liderato pero antes tendrán que vencer al necesitado Estoril que actualmente ocupa la posición 17 de la competición.

Conceição quiere que sus dirigidos salgan a darlo todo ante un rival accesible en el papel, pero muy complicado por su situación en la tabla de posiciones. “Esperamos un partido difícil, como son todos los partidos del campeonato. Con la llegada de Ivo Vieira, el Estoril es un equipo más consistente, y existe siempre el factor motivacional de jugar contra un equipo grande. Cualquier equipo que juegue contra uno de los tres grandes está súper motivado. El Estoril va a querer demostrar que tiene valor y calidad para quebrar nuestro ciclo victorioso, pero el único pensamiento que tenemos es ir allí y ganar los tres puntos”.

El estratega portista también destacó que una de las claves del éxito del equipo hasta al momento ha sido la gran unión de grupo dentro del vestuario. “Hay un espíritu muy bueno dentro del vestuario. No hay ningún jugador que haya ganado un título por el FC Porto y existe una gran ambición de conseguir títulos. No hay deslumbramiento ninguno porque todavía no hemos ganado nada. Nunca se me ha visto haciendo grandes celebraciones por esto o por aquello y cuando lo celebro, es normal. Aquello que las victorias me da es la responsabilidad de ganar el próximo partido”.

Conceição también destacó que prepararon el partido entre semana como una jornada más, restándole importancia a la localía del rival, ya que el técnico blanquiazul destacó que “un equipo grande como el FC Porto tiene que jugar bien tanto dentro como fuera”. El partido se llevará a cabo el próximo lunes en el Estadio Antonio Coimbra da Mota de Estoril a partir de las 21:00 PM (hora de Portugal).