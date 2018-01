Previa SL Benfica - Chaves: águilas a seguir con la racha

Google Plus

SL Benfica

Jornada 19, SL Benfica se enfrenta al complicado Chaves, tras buenos resultados en sus últimos partidos, las águilas necesitan lograr los tres puntos y no dejar camino libre a sus rivales. Con cuatros triunfos en sus cinco partidos anteriores, y dos de manera consecutiva, quieren seguir con la racha positiva. Por su parte el modesto Chaves también anda muy bien en cuando a resultados, con una victoria en su último partido lo colocan en la lucha por entrar a competiciones europeas.

Con una temporada irregular, donde los resultados se han dado en algunos casos y en otros no, como la eliminación tempranera de la UEFA Champions League, SL Benfica sabe que aunque queda mucha temporada por recorrer, no se pueden dar el lujo de perder puntos que al final les faltaran, por eso la misión que tienen es ganar y ganar todo lo que queda y esperar que sus rivales Sporting CP y FC Porto tropiecen en el camino.

Hablando de su ultimo compromiso, donde ganaron bien y con contundencia sobre el Sporting Braga con marcador de un tres goles por uno, las águilas quieren seguir sumando tres puntos. En dicho partido, la actuación de Cervi fue magistral con dos asistencia se puso al equipo a los hombros y dio cátedra de como hacer las cosas. Los autores de los goles fueron de: Salvio, Jimenez y Jonas quien este último sigue enrachado con las redes al sumar cuatro goles en sus ultimas cinco presentaciones. Por el equipo local anoto el delantero Paulinho.

Para Chaves las cosas siguen igual, victoria sufrida y agónica, pero sumamente importante ante el Vitoria Guimaraes por cuatros goles contra tres. En lo futbolístico podemos destacar el nivel de reacción del conjunto local al poder remontar en par de ocasiones el marcador y sellar el triunfo.

Vitoria Guimaraes comenzó el partido con ventaja de dos goles, anotados por Hurtado y Raphinha, pero Chaves a través de Pedro Tiba y Davidson empato las acciones. Justo antes de terminar la primera mitad Tallo anoto por la visita y Davidson nuevamente mando a la segunda mitad un empate a tres. Después Pedro Tiba al 90 le dio el sufrido triunfo para su equipo.

Actualmente podemos decir que los dos conjuntos, tanto SL Benfica como Chaves viven un buen momento a la hora de conseguir triunfos y puntos. Las águilas se mantienen en la tercera posición con 43 unidades tres menos que el Sporting CP y dos menos que el FC Porto. Por su parte Chaves suma 26 puntos y se ubica en la séptima posición y ha 11 de poder entrar en zona de torneos internacionales.

La liga sigue y esta segunda vuelta promete muchísimo, no solo por la lucha del titulo tan cerrada y que hace mucho tiempo no se veía, como por entrar a las competiciones europeas como por el no descender a la segunda división. Con solo 18 partidos jugados la Liga NOS cada fin de semana cobra emoción.

SL Benfica y Chaves se han enfrentado en 19 ocasiones, y donde el saldo el ampliamente favorable al equipo rojo con 17 triunfos por dos de su rival. Ademas podemos contar que Benfica acumula siete partidos ganando de manera consecutiva. Este es el historial de los últimos 10 partidos jugados entre ellos:

14/8/2017 | Chaves 0-1 SL Benfica. Liga

24/2/2017 | SL Benfica 3-1 Chaves. Liga

24/9/2016 | Chaves 0-2 SL Benfica. Liga

13/5/1999 | SL Benfica 4-1 Chaves. Liga

12/12/1998 | Chaves 0-4 SL Benfica. Liga

14/3/1998 | SL Benfica 3-1 Chaves. Liga

31/10/1997 | Chaves 0-1 SL Benfica. Liga

28/2/1997 | Chaves 3-1 SL Benfica. Liga

29/9/1996 | SL Benfica 3-0 Chaves. Liga

8/3/1996 | SL Benfica 2-0 Chaves. Liga

Posibles alineaciones