Entrevista. Joaquín Gómez: "En estructura y masa social el Luton no tiene nada que envidiar a clubes de La Liga"

Foto: Luton Town / montaje: VAVEL

A veces, para seguir creciendo y luchar por un sueño, hay que marcharse. Hay que dejar la ‘comodidad’ y emprender un nuevo camino lejos de casa.

Es lo que le ocurrió a Joaquín Gómez, actual miembro del staff técnico del Luton Town, equipo de la cuarta división del fútbol inglés. Hace siete años dejó Madrid para marcharse a Inglaterra en busca de un sueño: entrenar en las islas. Un sueño que no fue fácil, pero que, poco a poco, comenzó a tomar forma de la mano del Brighton y sus categorías inferiores, y que le ha llevado a formar parte, actualmente, del Luton Town, equipo de la 4º división.

En VAVEL tuvimos la oportunidad de charlar con él en una amena entrevista, donde nos habló de su pasado en el Brighton, su presente en el Luton Town y su futuro, así como de varios jugadores como Cameron McGeehan -que en el momento de realizar la entrevista aún seguía en el equipo, pero hace unos días fue traspasado al Barnsley- o Danny Hylton 'el mejor fichaje de la temporada' según el propio Joaquín.

Pregunta: Se ha convertido en uno de los españoles más jóvenes en obtener la UEFA Pro Licence, con tan solo 24 años. Estuvo en el CF Parla Escuela Madrid entrenando a los jóvenes, y también como asistente del primer entrenador. En 2010 se marcha a Inglaterra, y contacta con usted el Brighton & Hove Albion, ¿se marcha a las islas tras la llamada del Brighton o decide emigrar sin nada en la maleta, simplemente en busca de un sueño? ¿cómo recibe esa llamada? ¿Que significó para usted dar el salto a un club ilustre como el Brighton?

Respuesta: Ese hubiese sido el escenario ideal: recibir una llamada de un club como el Brighton para venir a disfrutar del sueño de ejercer como entrenador profesional, pero desafortunadamente el camino fue un poco más difícil. La decisión de salir fuera en 2010 vino encaminada a intentar perseguir un sueño que en España parecía muy lejano; ya que después de acabar tu preparación como profesional del deporte y en especial como entrenador de fútbol profesional te topas con la realidad de que en tu país las oportunidades como entrenador de primer equipo o cantera a nivel profesional son muy limitadas, aún más todavía si tienes en cuenta la edad que tenía. En Reino Unido los puestos de entrenador profesional están mucho mas extendidos tanto a nivel de primer equipo como en cantera, con todos los equipos de las 4 primeras ligas teniendo un mínimo estipulado de entrenadores a tiempo completo en función del nivel de cantera al que pertenecen.

Por lo tanto decidimos emigrar y probar suerte, sin nada en concreto y sin tener mucha idea del idioma; pero con la idea de que como mínimo si las cosas no funcionasen al menos tendríamos la experiencia y el idioma como premio de consolación. El primer año fue muy difícil; intentando aprender el idioma, buscando oportunidades y trabajando de lo que se podía para costear los gastos de vivir aquí.

P: Para muchos, no es fácil cambiar de aires. Adaptarse a una nueva cultura, un idioma y un clima totalmente diferente al nuestro… pero usted decidió marcharse a Inglaterra en busca de una oportunidad en el fútbol inglés, ¿cómo fueron sus comienzos en el Brighton? ¿Le costó adaptarse al club o al país?

R: No es nada fácil alejarte de familia y amigos a la vez que intentar entender cambios culturales con la barrera del idioma; pero la verdad es que es un proceso muy bonito y que ayuda a seguir formándote en lo profesional pero sobre todo en lo personal, conociendo fantásticas personas y profesionales durante los 7 años que llevo aquí. Como ya te comentaba los comienzos fueron difíciles pero poco a poco al ir llamando a puertas, éstas se empezaron a abrir.

Joaquín: "Conseguir mi primer contrato como entrenador profesional en el Brighton fue una meta realizada" El Brighton fue un club que me dio la oportunidad de empezar a ayudar en diversas parcelas del club a nivel fundación, en la escuela y primer equipo femenino y en su cantera; poco a poco el trabajo fue recogiendo sus frutos y progresando dentro del club, llegando en 2012 a conseguir mi primer contrato como entrenador profesional de cantera lo que para mí fue un punto de inflexión y una meta realizada.

Joaquín Gómez durante un partido en su etapa en el Brighton | Foto: BHAFC

P: Pasó un año y el primer equipo del Brighton no conseguía el objetivo de ascender a Premier League. La temporada 2012-13 finalizaba en cuarta posición de Championship y eliminado por el Crystal Palace en las semifinales del play-off de ascenso. El dueño del club decidió que Óscar García era el técnico adecuado para volver a intentar el objetivo la temporada siguiente, y en julio de 2013 es contratado como entrenador del primer equipo. Óscar no lo duda, y decide que sea su asistente, ¿se lo esperaba?

R: Las noticias de la llegada de Óscar me llegaron de vacaciones en España y casi al instante fue la inesperada llamada del director deportivo del club para pedirme volver a Brighton para incorporarme a conocer al nuevo entrenador. El club estaba muy contento con el trabajo que yo estaba realizando en la cantera y propusieron a Óscar la posibilidad de incorporarme momentáneamente al primer equipo para ayudar en la transición y primeros entrenamientos de pretemporada y hasta que los ayudantes de Óscar llegasen.

Joaquín: "Siempre estaré agradecido a Óscar García por la oportunidad. Era un sueño hecho realidad" Nunca olvidaré y siempre estaré agradecido a Óscar por la oportunidad y por esos primeros días. Para mí era un sueño hecho realidad, un salto de calidad al estar involucrado con jugadores y profesionales de primer nivel; pero el trato y lo normal que el entrenador me hizo sentir fueron claves para mi. Los días se hicieron semanas y finalmente después de acabar la pretemporada, Oscar me ofreció quedarme como parte de su cuerpo técnico junto con Nathan Jones que llego ese verano, Rubén Martinez y Juan Torrijo. Mi rol era de asistente y teniendo mucha responsabilidad en la parcela del Análisis Táctico propio y del rival.

P: Óscar García entrenó, en su día, a los juveniles del FC Barcelona, un club que se caracteriza, sobre todo, por su juego de toque y posesión; sin embargo el fútbol inglés es un juego mucho más táctico, de balones largos y de jugadas poco elaboradas. ¿Se amoldó el equipo al entrenador o viceversa? ¿Se notó su paso por la cantera del FC Barcelona?

R: Óscar es un gran entrenador y profesional como los resultados están demostrando allá donde va; siendo un privilegiado al haber sido discípulo directo no solo de la filosofía del Barcelona pero de Johan Cruyff al cual era muy cercano y eso se palpa en todo, en su manera de analizar el juego, de entrenar y de organizar a un equipo. Pero su ética de trabajo y su pasión por el fútbol inglés fue lo que lo llevó rápidamente a conocer muy bien el contexto en el que estábamos y por lo tanto ambos, tanto el equipo como el entrenador progresaron juntos para poder adaptar ese juego que queríamos presentar con la realidad que nos encontrábamos cada semana.

Joaquín Gómez (izquierda), junto a Oscar García (centro) en un entrenamiento del Brighton | Foto: BHAFC

P: De nuevo, la temporada no fue como esperaba en cuanto a conseguir el ascenso, y aunque fue una temporada positiva en otros aspectos, al finalizar la temporada, en julio de 2014, un histórico del fútbol inglés, Sami Hyppia, es el elegido para dirigir al Brighton, usted le acompaña, y también se une Nathan Jones, con el que ha coincidido este año en el Luton, ¿qué aprendió de uno de los jugadores más recordados en el Liverpool como Hyppia?

R: Tras una temporada muy positiva en la que se sacó mucho rendimiento a la plantilla y se consiguió la clasificación para el play off, en la que nos encontramos con un muy fuerte Derby County que llegó mejor al segundo partido de la eliminatoria y se clasificó para la final, Oscar decidió marcharse y el club confió en Sami Hyppia, quien venía de entrenar al Bayern Leverkusen. El nuevo entrenador me ofreció el puesto de “1st team coach” y la verdad que los meses con él fueron otro paso más de mi formación. Trajo nuevas ideas, respetando la filosofía que el club tenía en los últimos años y que nos diferenciaba por ese fútbol de posesión y elaborado, pero dando para mí un giro al juego de posición desde una perspectiva distinta a la que había visto antes. Desafortunadamente, cosas del fútbol, incluso jugando muy buen fútbol y copando muchas parcelas en los rankings que analizaban el juego, los resultados no llegaban y el entrenador decidió marcharse.

Joaquín Gómez (segundo por la izquierda y Nathan Jones (tercero por la izquierda) fueron ayudantes de Sami Hyppia durante un año en el Brighton | Foto: BHAFC

P: Tras varios años en el Brighton, es el Derby Country el que llama a su puerta para ofrecerle el puesto de análisis del rival, ¿en qué consistía exactamente su trabajo?

R: Tras la salida de Hyppia, Chris Hughton fue el elegido por el club para salvar la situación con otro entrenador, con lo cual junto Nathan y yo éramos 4 entrenadores para repartirnos responsabilidades. Chris fue otro paso en mi formación y del cual he aprendido muchas cosas, pero incluso sabiendo que el entrenador quería que continuase a final de temporada decidí que quería intentar otro reto distinto donde pudiese tener mayor responsabilidad.

Joaquín, sobre su fichaje por el Derby Country: "Quería intentar otro reto distinto donde pudiese tener mayor responsabilidad" Hubo varias posibilidades pero cuando recibí la oportunidad de unirme al proyecto de Paul Clement (que había sido ayudante de Ancelloti durante muchos años) y que se enfrentaba a su primer reto como manager en un club tan grande como el Derby County no lo dudé. Mi trabajo consistía en construir un nuevo departamento de Análisis Táctico de primer nivel (formado por 7 personas) y que se ajustaba más al enfoque continental que al británico. Mi mayor responsabilidad era el Análisis Táctico del rival para el cuerpo técnico: visualizando en directo y video al rival, para analizar y presentar su modelo de juego cada semana.

P: En el fútbol de hoy en día, sorprende que tanto jugadores como técnicos decidan cambiar una 2º división, en tu caso Championship, por el cuarto escalafón del fútbol inglés (League Two). Tú lo hiciste el pasado verano, pasaste de formar parte del cuerpo técnico del Derby Country a hacerlo del Luton Town, ¿a qué se debió ese cambio?, ¿El actual entrenador del Luton, Nathan Jones, con el que ya coincidió en el Brighton fue uno de los “culpables” de que tomara esa decisión?

R: Lo es si intentamos comparar las ligas y el sistema británico con el español, pero no cuando se mira desde dentro; ya que aquí hay 4 Ligas totalmente profesionales (incluso la 5ª Liga, Conference se considera profesional) con clubes grandes, con enormes masas sociales y con muy buenos proyectos. Mi puesto en Derby era un puesto con relativa “seguridad” (si eso existe en fútbol) y el cual disfruté muchísimo, ya que a pesar de no conseguir el ascenso a Premier o de los numerosos cambios de entrenadores, egoístamente me dio la oportunidad de trabajar con diferentes y muy buenos entrenadores y profesionales del futbol como Paul, Harry Rekdnapp, Nigel Pearson o Chris Powell.

Joaquín: "Cuando Nathan Jones me llamó para el Luton sabía que era una oportunidad que no podía dejar escapar" Pero mi pasión y mi sueño es entrenar y poder ayudar en el desarrollo del juego y jugadores, por lo que cuando Nathan Jones me llamó para presentarme la posibilidad, sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sabía como Nathan trabaja, qué metodología y fútbol quiere presentar y estaba seguro que estaba creando una estructura en el club en la cual yo iba a disfrutar y encajar muy bien, como así ha sido.

P: En Inglaterra viven el fútbol con mucha pasión, y en especial en las divisiones inferiores. Allí, la gente es del equipo de su barrio, de su ciudad, y eso se nota en todos los campos sin importar la división, siempre llenos, y donde el público siempre apoya a sus jugadores, nada que ver con España, donde la gente suele ser de los 3 o 4 equipos más importantes del país y después, si acaso, del de su ciudad, ¿nota gran diferencia con España en este sentido? ¿A qué cree que se debe?



Joaquín: "En el Luton tenemos una estructura, una ciudad deportiva y una masa social que no tiene nada que envidiar a clubes de LaLiga" R: Es muy difícil de explicar a la gente cuando vuelvo a España que un club como el nuestro por ponerte un ejemplo. En el Luton Town, en League Two, tenemos una estructura, una ciudad deportiva, un proyecto para un estadio para 20.000 personas y una masa social que no tiene nada que envidiar a clubes de Primera o Segunda división en España… O que hemos llevado 2.500-3.000 personas a apoyarnos fuera de casa en algunos partido, o que tenemos 10.000 personas en el estadio en casa cada partido. Pero eso es lo que hace posible el fútbol ingles, los aficionados y la pasión que tienen por sus equipos. Viene de su cultura, por generaciones han sido de los equipos de su ciudad e igual siguen o les gusta un equipo en Premier League pero son de su equipo primero; y se hacen socios, compran camisetas, acuden a eventos, etc.

Aficionados del Luton durante un partido | Foto: Luton Town

P: ¿Qué opina sobre el blackout window, es decir, el hecho de que en Inglaterra esté prohibido retransmitir por televisión partidos los sábados a las 3 de la tarde para que la gente acuda al campo a ver al equipo de su ciudad? ¿Cree que este es el motivo por el que la gente acude en masa a ver a los equipos de su ciudad, o simplemente porque en Inglaterra la gente es de un solo equipo, del de su ciudad o pueblo?

R: Es una idea fantástica, por que da la oportunidad a todos los equipos modestos, ya sean de 3ª o 7ª división de que sus aficionados no tengan el dilema de verlos a ellos o el partido más llamativo a esa hora en televisión. Creo que funciona muy bien y es uno de los motivos por los que los equipos modestos tienen ese poder de generar de dinero a través de las taquillas y que sus aficionados no pierdan el contacto con el club independientemente en qué división estén.

P: El Luton se clasificó para los play-off de ascenso a League One y parecía que por fin podría llegar lo que tanto llevaba esperando la afición de los hatters: subir de categoría, sin embargo, el primer partido de play-off se saldó con derrota ante el Blackpool tras un hat-trick de un ex del Luton, Mark Cullen. El partido de ida terminó 3-2 y en la vuelta en Kenilworth Road, con 3-2 para el Luton, cuando parecía que el partido iba a ir a la prórroga, llegó un gol del Blackpool de la forma más cruel: en el último minuto y en propia, que les dejó en la cuneta. ¿Qué conclusiones se pueden sacar tras el duro golpe? ¿Costó levantar la moral a los jugadores?



R: Pues como dices fue un palo muy duro, del cual se necesita un tiempo para recuperarse, no solo por no haber podido conseguir el objetivo que nos marcamos como grupo a principio de temporada pero especialmente por la forma de perder la eliminatoria (concediendo 3 goles fuera de casa y otros 3 en casa, cosa que no habíamos hecho en toda la temporada) y por la manera en la que se nos escapó el partido en casa, dominando el partido confortablemente y que dos errores puntuales en los últimos 15 arruinasen el esfuerzo. Lo que hemos intentado transmitir a los jugadores es que debemos recordar y usar ese sentimiento de desolación al final del partido, para que durante la temporada nos motive a trabajar duro para evitar esa situación de nuevo

El Blackpool, en el momento en que marca el gol que le da el pase a la final del play-off en el tiempo de descuento | Foto: Luton Town

P: El equipo del norte de Londres ha quedado en una muy buena posición, 4º, sin embargo, en el mes de enero, se lesionó una de las piezas fundamentales para el sistema de Nathan Jones, Cameron McGeehan, que era, hasta ese momento, el “mejor centrocampista de la liga” según el propio técnico del Luton, y se había convertido en el centrocampista más goleador de la competición con 10 goles en 24 partidos que se llevaban disputados de League Two. ¿Qué supuso para el equipo su baja?

Joaquín: "Jugadores como Cameron McGeehan no se pueden reemplazar" R: La verdad que fue una pena, ya no solo por la repercusión que tuvo en el equipo (jugadores así no se pueden reemplazar y lo echamos en falta en la segunda mitad de temporada); pero sobre todo por el jugador. Es uno de esos jugadores que todo lo que tiene y lo que consigue dentro de un campo de fútbol está directamente relacionado con su aplicación y hambre de mejora. Un jugador que nunca para de trabajar, de preguntar como puede mejorar, un auténtico ejemplo.

Cameron McGeehan celebra un gol junto a Nathan Jones y Joaquín Gómez | Foto: Luton Town

P: Danny Hylton, que llegó el pasado verano procedente del Oxford United a coste cero, se ha convertido en el tercer máximo goleador de la competición con 21 goles. ¿Podría decirse que Hylton es el mejor fichaje de la temporada?

Joaquín: "Jones convenció a Danny Hylton para que fichara por el Luton en lugar de jugar en League One"

R: Sin lugar a dudas, Danny es un jugador excepcional a este nivel. El fichaje fue mérito de nuestra secretaría técnica (dirigida por el mítico ex jugador Mick Harford y que se encarga de identificar posibles objetivos en colaboración con nosotros, el cuerpo técnico) y por el entrenador Nathan que lo convenció de firmar por nosotros en lugar de jugar en League One. El míster transmitió al jugador el estilo y modelo de juego que queríamos plantear y lo que este modelo de juego repercutiría en su carrera; y ahí están los resultados, la mejor temporada de su carrera.

P: ¿Cómo es un día a día en la vida de Joaquín Gómez?

R: Un día normal de trabajo empieza con la llegada a la ciudad deportiva sobre las 7.45; desayuno con los compañeros y posterior reunión a las 8.30 para ultimar la planificación y organización del día y de la sesión/es de entrenamiento. Los jugadores empiezan a llegar sobre las 9, donde se les comunica el orden del día y a partir de ahí puede haber reunión/es individuales, grupales o de equipo: ya sean sobre feedback post partido o entrenamiento (audiovisual o no) o de preparación pre partido (Análisis del rival en juego abierto, Análisis de balón parado o Plan de partido). A las 10 normalmente salimos a marcar y preparar el entrenamiento, 10.30 empezamos a trabajar en campo. Después del entrenamiento el tiempo se dedica a tener reunión/es que no se hayan podido hacer por la mañana bien antes o después de comer, seguida por una breve charla entre el cuerpo técnico para evaluar la sesión matutina mientras los jugadores hacen su trabajo de recuperación, prevención o gimnasio.

La tarde, a partir de las 2 y después de un poco de “banter” con el staff durante un café, normalmente la dedicamos a planificar el trabajo del día siguiente, así como la visualización y análisis del rival, ya sea a manera individual o grupal como cuerpo técnico (lo cual dependiendo de la carga de partidos semanal puede alargarse bastante…) Pero siempre se intenta sacar un poco de tiempo para hacer algo de ejercicio para desconectar. Para poder llegar a casa relajado a disfrutar de la familia.

P: ¿Cuál ha sido el jugador que más le ha sorprendido en su primera temporada en el Luton?

Joaquín: "Justin, con tan solo 18 años ya ha demostrado el tremendo potencial que tiene" R: Ya hemos hablado de jugadores como Danny (Hylton) o Cameron (McGeehan), otros como Ruddock o Vassell (que han mejorado durante la temporada de una manera espectacular); pero una de las sorpresas esta temporada ha sido James Justin, lateral derecho que hizo su debut en la victoria en copa en un partido televisado en Sky contra el Aston Villa como lateral izquierdo. Ese partido sentó las bases de una primera temporada en el fútbol profesional para él (solo tiene 18 años) en la que ha jugado muchos partidos y ha mostrado el tremendo potencial que tiene.

James Justin es una de las promesas del Luton Town | Foto: Luton Town FC

P: Uniendo las cualidades de los jugadores a los que has entrenador, ¿cómo sería su ‘jugador perfecto’?

R: No hay jugadores perfectos, suele haber jugadores que tienen cualidades y capacidades que se acercan más o menos a ese ideal que los entrenadores tenemos en una posición o necesidad específica. Pero para mí el jugador perfecto no es el que tiene unas características técnicas o físicas específicas sino el que tiene un equilibrio necesario entre aptitud y actitud; jugadores que quieren estudiar el juego, que viven por y para el fútbol y que vienen cada día con una mentalidad abierta y unas ganas de mejorar, cuidándose como si cada día fuese el último de sus carreras. Se me vienen nombres como los de Bruno Saltor o Iñigo Calderón, auténticos ejemplos para jóvenes futbolistas.

P: A principio de temporada os marcasteis un objetivo, ahora, 9 meses después, ¿qué balance hace de la temporada?, ¿Cree que se cumplió el objetivo que os marcasteis a principio de temporada?

Joaquín: "No se cumplió el objetivo, que era ascender, pero si miramos donde estaba el equipo hace unos años sí hemos progresado" R: Pues como te decía antes, es en la manera en que lo enfoques. Si nos centramos en el resultado final, no se cumplió el objetivo por que éste era ascender. Pero hay que recordar el contexto y donde estaba el club hace un año y lo que se ha progresado. Por lo que la manera en que lo hemos enfocado es evaluando las metas de proceso, donde lo que valoramos es que este año se ha realizado un trabajo del que deberíamos estar orgullosos y donde se ha creado una mejor estructura de club, un nivel de profesionalidad de primer nivel y un modelo de trabajo y de juego que van a ser la bases de el éxito del club en los próximos años.

P: Tras el varapalo en el play-off, ¿qué objetivo se marcará el Luton la próxima temporada? ¿Intentará el ascenso de manera directa o luchará por los puestos de play-off?

Joaquín: "Queremos ascender, y ayudar al club a estar donde se merece" R: Contestando con el mismo tono que en la pregunta anterior, nuestro objetivo será identificar qué podemos mejorar y qué debemos seguir haciendo para continuar creciendo como equipo y club en todos los ámbitos. Pero sin lugar a dudas lo que queremos es que eso sea premiado al final de temporada con el ascenso para seguir ayudando a este club a estar donde se merece.

Danny Hylton ha sido 'el mejor fichaje de la pasada temporada', según el propio Joaquín | Foto: Luton Town

P: ¿Se ve la próxima temporada en el Luton? ¿Su objetivo es seguir en el club o baraja la idea de probar suerte en otro equipo?

R: Estoy muy contento con el rol y la responsabilidad que tengo en el club, estoy muy centrado en aportar mi granito de arena esta temporada para que el club consiga los objetivos marcados.

P: ¿Qué ha aprendido de cada uno de los entrenadores con los que ha trabajado (Óscar García, Hyppia, Nigel Pearson, Chris Powel y Nathan Jones)?

R: Una pregunta muy difícil de contestar y que me ocuparía paginas… He tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales y de todos aprendes cosas cada día que te ayudan a seguir formándote como entrenador. El fútbol es un deporte muy complejo; que requiere de un estudio profundo, donde cada entrenador añade sus perspectivas, metodologías y pinceladas que hacen del mismo la obra de arte que todos admiramos tanto.

P: ¿Le gustaría, en un futuro cercano, volver a España o preferiría apostar por un equipo inglés?

R: No te voy a engañar, todos los años salen cosillas y hay posibilidades; pero la verdad es que mi familia y yo estamos muy contentos con la vida en Inglaterra y en lo futbolístico estoy disfrutando muchísimo con las oportunidades que estoy recibiendo aquí.

P: ¿Cómo y dónde se ve dentro de diez años?

Joaquín : "Poder disfrutar de ser profesional en el fútbol de hoy en día es un privilegio" R: No sé, la verdad, todo profesional que quiere triunfar tienes sus sueños y sus metas, y te engañaría si te dijese que no me gustaría tener el reto de ser primer entrenador algún día. Pero la verdad es que poder disfrutar de ser profesional en el fútbol de hoy en día es un privilegio y algo muy difícil de mantener, por lo que espero dentro de 10 años seguir ejerciendo e involucrado en el fútbol profesional.

P: ¿Le gustaría ser primer entrenador del Luton algún día o prefiere seguir al lado de Nathan Jones?

Como ya te he dicho todos tenemos ese sueño, pero hay que identificar en la etapa de tu formación en la que estas y cuando y cómo te gustaría dar ese salto; por el momento estoy muy feliz con las responsabilidades y roles que he tenido en los últimos años que me están ayudando a seguir formándome para cuando esa oportunidad se presente en el futuro.

Joaquín Gómez es feliz en el Luton Town | Foto: Luton Town

P: La Premier League cuenta ahora con los mejores entrenadores del mundo. ¿A quién le gustaría parecerse el día que se haga cargo de su propio equipo?

Joaquín: "Un referente para mí es Eddie Howe" R: Hay muchos perfiles distintos y siempre he tenido como referente el perfil de entrenadores que quieren adaptarse a la realidad en la que compiten a la vez que intentan retar lo establecido, y de esos tenemos muchos en nuestro país. Pero para ponerte un ejemplo de alguien no tan conocido que lo ha hecho aquí, es Eddie Howe (entrenador del Bournemouth). Un entrenador que con la confianza en sus ideas y modelo de juego, ha llevado a un club muy modesto desde salvarlo del descenso de League Two a competir en Premier League.

P: ¿Cree que es mejor la Premier League que la Liga Española? Si es así, ¿qué debe hacerse en España para tratar de alcanzar el fenómeno inglés?

Joaquín: "La Premier no es mejor ni peor que la Liga Española, pero el fútbol inglés tiene un nivel de competitividad envidiable" R: No creo que sea una liga mejor o peor, son ligas que tienen cualidades, medios, cultura y contexto distintos. La Liga Española tiene un nivel técnico y profundidad táctica admirables (lo que en mi opinión nos separa de las demás ligas y nos hace tan competitivos a nivel internacional) y la Premier League una capacidad física e intensidad formidable con cada vez un nivel de jugadores mayor. Pero poco a poco el fútbol mundial se esta globalizando y sus diferencias se van igualando. Lo que la Premier League ha sido capaz de conseguir a través de su estructura es la creación de un producto y la explotación de su imagen, estableciendo un poder económico que se ha extendido entre los equipos de una manera equitativa y que da no solo a la Premier, pero al resto de ligas profesionales un nivel de competitividad envidiable para cualquier país.

P: ¿Qué diferencia observa en el trato de los medios ingleses a los equipos y viceversa con respecto a lo que ocurre en España?