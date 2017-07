Frank de Boer, nuevo entrenador del Crystal Palace

Google Plus

Frank de Boer y Steve Parish durante la presentación oficial (Fotografía: Crystal Palace)

Frank de Boer dirigió al Ajax e Inter de Milán, su palmarés como entrenador profesional incluye cuatro títulos consecutivos en la Eredivisie. Los dirigentes lo han presentado hoy en conferencia de prensa como el flamante nuevo conductor del primer equipo del Crystal Palace por las próximas tres temporadas. Además ManBetX será el nuevo patrocinador principal, Steve Parish, presidente del club se mostró muy ilusionado y se deshizo en elogios: “Hemos emprendido un proceso de entrevistas para asegurarnos que estamos en condiciones para nombrar un entrenador de primer nivel y con experiencia como Frank de Boer. Me complace darle la bienvenida al Crystal Palace, sé que él desea trabajar lo más pronto posible y prepararse para nuestra quinta temporada en la élite del fútbol inglés”.

Las águilas iniciarán una nueva campaña con mucha ilusión, la gran mayoría confiamos en la trayectoria de Frank de Boer. Cuando se le consultó con respecto a sus expectativas para su primera temporada en la Premier League se mostró muy entusiasmado: “Estoy encantado haber sido nombrado como nuevo entrenador del Crystal Palace, es un gran honor asumir el control de un club histórico, que el mundo entero conoce a sus aficionados enormemente apasionados y orgullosos. Este nuevo reto será una gran oportunidad para mí y estoy muy ansioso de poder trabajar con mis jugadores para poder prepararnos de la mejor manera posible”.

"Tenemos un equipo muy sólido, con jugadores como Benteke y Zaha" Frank de Boer apunta alto en la máxima categoría del fútbol inglés, desde que negoció su llegada con todas las partes involucradas insistió que asumió el reto idóneo como entrenador profesional: “Estoy muy emocionado porque ha sido un período en el que no he conseguido equipo, ser ratificado como entrenador en una de las ligas más grandes del mundo es fantástico, Crystal Palace es un club con instalaciones de primer nivel y espero poder retribuir la confianza depositada en mi proyecto. Hice mi tarea y tenemos un equipo sólido con buenos jugadores como Benteke y Zaha”.

Finalizó con broche de oro hablando sobre la pretemporada, sus colegas, las diferencias entre Inglaterra y Holanda y los jugadores jóvenes: “Primero será muy importante conocer a todos en el club, por supuesto que hecho seguimientos y necesito realizar una evaluación general para poder tomar decisiones acertadas. Crystal Palace es un club con mucha potencial, en la Premier League podemos invertir mucho dinero y apostaremos a un crecimiento progresivo a mediano plazo. Ahora nos enfocaremos en no repetir las irregularidades de la campaña pasada. La pretemporada normalmente dura seis semanas, será un tiempo crucial con miras a la jornada inaugural del 12 de agosto y tenemos que estar preparados. Tengo mi propio estilo de entrenamientos, quiero instaurar dos o tres sistemas diferentes para que nuestra propuesta sea más atractiva. Conversé con Louis van Gaal hace unos meses para indagar con respecto a su experiencia en la Premier League, me felicitó, siempre tuvimos una relación cordial y me dio algunos buenos consejos. Tenemos una famosa academia, nos hemos planteado en brindarles oportunidades a los jugadores jóvenes, si podemos conseguir que algunos entrenen con el primer equipo sería genial. La intensidad es la mayor diferencia entre la Premier League y Eredivisie, por lo tanto aprovecharemos al máximo cada entrenamiento para llegar a tope”.