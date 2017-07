Mawson: "No subestimamos a nuestros rivales, pero tenemos un plan de juego"

Mawson durante la rueda de prensa. | Foto: www.thefa.com

Alfie Mawson solo tiene un objetivo en esta Eurocopa sub-21 y es llegar volver con el título. Tras convertirse en uno de los hombres más importantes de la temporada del Swansea, está tomando un peso relevante también en el conjunto sub-21 de los Three Lions.

La semifinal ante Alemania se antoja uno de los partidos más determinantes del futuro de esta generación de futbolistas ingleses. Dar el paso hacia una nueva final podría significar, para muchos, la confirmación de su nivel profesional. Uno de ellos es Mawson que, además de formar un gran tándem defensivo con Chambers, ha sumado en el campo atacante con un gol clave ante Eslovaquia. Es la culminación de una temporada increíble para él: “Ha sido un torbellino, altos y bajos. Empezar en Championship, luego entrar en la gran liga –la Premier League-, tener mi oportunidad en Inglaterra. Para mí y los equipos en los que he estado involucrado ha sido una montaña rusa”.

Pese a que ha tardado muy poco en coger peso en el equipo y la selección, el central está contento con lo conseguido: “Lo estoy disfrutando. Con mis antecedentes y el modo en que he llegado, ha sido una alegría ser parte de esto y conseguir todo. Si me hubieras preguntado hace un año si estaría en la semifinal de una gran competición, nunca lo habría pensado. Pero estoy aquí ahora y no dejo que estas cosas entren en mi cabeza, la especulación, ciertos comentarios. Tengo que estar feliz, estoy aquí y estoy muy agradecido”.

Pese a destacar en este torneo, el jugador quiere seguir superando sus propios retos: “Por el momento, tengo que intentarlo y pasar la línea final en esta competición; no sabes lo que va a pasar en un par de años. Conseguir un debut con Inglaterra sería fantástico, como lo fue con la sub-21. Ha sido como un sueño que se hace realidad y nunca pensé que ocurriría”.

En Polonia, el joven inglés puede contar con el apoyo de parte de su familia, que ha viajado para verle competir en este importante torneo: “Estoy muy orgulloso de estar en esta posición, estar jugando ante los seguidores y mi madre y mi padre. Eso significa mucho para mí, tanto como para ellos. Me encanta”, dijo el jugador del Swansea.

Ante un torneo en el que están brillando hombres con talento como Asensio, Saúl o Redmond, Alfie Mawson ha querido desmarcarse como uno de ellos y describirse como una persona que trabaja para conseguir estar a ese nivel: “Estoy muy contento porque he dedicado mucho trabajo a esto y algunas cosas caen en tu camino a veces. No soy alguien que pueda quitar el pie del gas, sé lo que podría pasar y daría muchos pasos hacia atrás y eso no me llevaría a ninguna parte. Tengo un gusto por el éxito ahora, por la Premier League. Espero que al final de la semana podamos tener otro título”.

El rival de las semifinales será una de las grandes del campeonato, Alemania, un equipo que, según opina Mawson tiene mucha calidad. Aunque esa es una característica que comparte con Inglaterra: “Tenemos que creer en nuestra calidad y estoy más que seguro de que tenemos suficiente para ganar el partido. Hay muchas cosas que tenemos que tener en consideración, tenemos un plan de juego. Pero no subestimamos a nuestros rivales, que es la cosa más importante”.