El Liverpool se vuelve a fijar en Robertson para reforzar el lateral izquierdo

Robertson durante la temporada en el Hull. | Foto: @HullCity

En la carrera de Klopp por seguir reforzando el equipo, ahora se ha puesto en la búsqueda de un lateral izquierdo. El Liverpool, para el que han sonado muchos nombres a lo largo de los últimos días, parece haber anotado otro.

La nueva pieza para cuadrar el puzle del equipo Red podría ser Andrew Robertson, el joven escocés del Hull City. Aunque parece que hay otros contendientes que quieren hacerse con el lateral, como Newcastle, Burnley y West Ham, el más potente en cuanto a expectativas sería el equipo de Klopp. Además, el precio del joven no será menor de 8 millones, lo que no sería ningún problema.

Sin embargo, una de las claves de la llegada de un nuevo lateral izquierdo será la salida de otro, Alberto Moreno, ya que si el sevillano no sale del club es probable que no llegue ningún otro hombre para este puesto. El español ha recibido ofertas para salir del Liverpool pero todavía no ha sido aceptada ninguna por parte del club. El Nápoles ofreció 11 millones de libras, pero los Reds no le dejarán salir por menos de 15 millones.

Pese a todo, el fichaje de Robertson se vería como una incorporación de futuro para la plantilla, ya que James Milner parece haber convencido del todo al entrenador alemán tras una temporada magnífica en una posición poco común para el inglés. La edad del jugador y el nivel que ha mostrado en los partidos de Premier League que ha disputado esta temporada con el Hull, son algunos factores que le han colocado en la lista de posibles jugadores que pueda jugar en Anfield la próxima campaña.

Otro de los nombres que podrían dejar de ser propiedad del club de Anfield es Lazar Markovic. En este caso, el Watford ha contactado con el Liverpool pero sin realizar ninguna oferta que se acerque a los 20 millones de libras que exigirán para dejarle salir. Este movimiento podría dar lugar a otra llegada, la de Alex Oxlade-Chamberlain. El jugador del Arsenal y ex Saint ha sido relacionado con el club Red desde que terminara la temporada, y parece que serán necesarios, al menos, 25 millones de libras para sacarle del Emirates.