¿Quién de los cedidos realmente puede quedarse?

El cedido estrella del City, Joe Hart, con el Torino. Foto: Zimbio

El mercado de fichajes de verano ya está oficialmente en marcha y el Manchester City busca formar un equipo temible para asaltar todos los títulos tras un año en blanco en el estreno de Pep Guardiola. Ya han incorporado a Bernardo Silva y a Ederson y en los próximos días podrían llegar Dani Alves y Mendy. Sin embargo, el conjunto Cityzen tiene una bala en la recámara en el aspecto de las incorporaciones, y es que ha tenido más de 30 cedidos durante esta campaña y podría repescar a alguno para terminar de darle forma al equipo. Pero, ¿Quiénes valen realmente?

Las dudas de Pep

Maffeo defiende a Kagawa en la pretemporada de esta temporada. Foto: Zimbio

Existen algunos futbolistas que ya han jugado con el primer equipo Cityzen, y que cuentan con el visto bueno de Pep Guardiola, pero necesitan que haya vacantes en sus puestos para poder disfrutar de una oportunidad en Manchester. Por ejemplo, los laterales españoles Angelino y Pablo Maffeo, izquierdo y derecho respectivamente, han contado con minutos en el City en alguna ocasión y además, han triunfado en sus respectivas cesiones en el New York City, Mallorca o Girona. En estos momentos, Maffeo es el que parte con más opciones de quedarse puesto que tanto Sagna como Zabaleta han salido del club y por ahora no hay más laterales derechos. Angeliño lo tiene más complicado puesto que el club va a fichar a un lateral izquierdo y está Kolarov también. Su opción sería la de quedarse en el Sub-23 y tener alguna llamada del primer equipo.

Por otra parte, Joe Hart, veterano del City, y Patrick Roberts, canterano del conjunto Sky Blue, son las otras dos dudas del técnico catalán. El arquero inglés, todo un emblema del club, tuvo que salir cedido en el último momento porque Pep lo descartó, y ahora con el fichaje de Ederson lo tiene complicado. Sin embargo, las salidas de Caballero y Gunn, y la posible marcha del chileno Bravo, podrían dejarle un hueco como segundo portero con claras opciones de hacerse un hueco en el once. El extremo, por su parte, ha estado de titular indiscutible en el Celtic este año y quiere convencer a Guardiola de que puede quedarse. Pese a sus números (11 goles y 19 asistencias en 47 partidos) sus opciones son mínimas a no ser que cambie de puesto, ya que están Gabriel Jesús, Sterling, Sané, Bernardo Silva, Nolito,...

Las perlas sky blues

Otro de los grupos que hay entre los cedidos es el de las joyas. El Manchester City cuenta con una cantera repleta de perlas fichadas a otros clubes en edades avanzadas. Los dos más experimentados y preparados para dar el salto son Marlos Moreno, atacante colombiano procedente del Atlético Nacional de su país y cedido esta campaña en el Deportivo de la Liga Santander, y por otro lado el delantero centro turco Enes Unal, procedente del Bursaspor de su país, cedido esta temporada en el Twente holandés y vendido recientemente al Villarreal de la Liga Santander, guardándose opciones de recompra cada año.

El colombiano cuenta con muchas novias que le permitan explotar en Europa y volver al City con garantías de tener un hueco. Sin embargo, su temporada ha sido mediocre en España. Ningún gol ni asistencia en 1070 minutos de juego. Deberá volver al nivel que mostró en América para triunfar en el viejo continente. Por su parte, Enes Unal ha triunfado en Holanda. Ha marcado 19 goles y dado 4 asistencias siendo un pilar fundamental de su equipo. Así, el Villarreal ha puesto sus ojos en él, y lo ha comprado por 14 millones de euros. El City deberá andar rápido para recomprarlo puesto que el valor de este futbolista aumenta exponencialmente cada año.

Por otro lado, están cuatro futbolistas a los que aún les falta rodaje en el fútbol profesional, pero que están llamados a triunfar en el fútbol europeo. Son nada más y nada menos que el centrocampista ofensivo de Kosovo Bersant Celina, cedido en el Twente esta temporada, el central inglés, internacional con las categorías inferiores Shay Facey, cedido en el Heerenveen esta campaña, el centrocampista venezolano internacional sub-20 Yangel Herrera, cedido en el New York City actualmente, y el polivalente media punta ucraniano Oleksandr Zinchenko, cedido en el PSV holandés esta temporada.

Celina con el Twente esta temporada. Foto: Zimbio

El más destacado es Celina. Es el único de los cuatro que ha debutado con el City, tanto en Premier como en FA Cup. Su calidad gusta mucho a Guardiola, pero no quiere cortarle la progresión con un año prácticamente en blanco en Manchester. La idea es cederlo a un equipo de más entidad que el Twente para que siga progresando, pero siempre asegurándole minutos. Zinchenko también entra en los planes de Guardiola a medio-largo plazo. Lo fichó el verano pasado y ha estado cedido en todo un equipo Champions como el PSV, por lo que ha adquirido experiencia a raudales. Tiene difícil jugar este año por lo que saldrá cedido de nuevo, pero sin descartar quedarse hasta enero.

Los dos últimos son jugadores que han pasado por el filial de Estados Unidos, New York City. El central Shay Facey apuntaba a liderar la zaga Cityzen en un futuro y también la de la selección inglesa, pero dos años casi en blanco pueden haberle cortado la progresión. Rotherham United primero, de la Championship en su momento, y Heerenveen después, no le han dado nada de continuidad y no ha podido progresar como lo hizo hace dos temporadas en el New York City siendo un fijo en el once. Volverá a salir, pero el club podría ver con buenos ojos un traspaso. El último en discordia es Yangel Herrera. El centrocampista venezolano se ha hecho un fijo en los onces de Vieira en el New York City, incluso por delante de Pirlo. Llevó en volandas a su selección a la final del Mundial sub-20 de mayo por primera vez en la historia de su país. Está llamado a liderar a su selección absoluta y puede hacerse un hueco en Manchester en enero, aunque ahora sigue cedido en la MLS.

Descartes claros, pero con contrato

La parte desagradable de los cedidos es cuando no se sabe qué hacer con ellos. Es el caso de Bruno Zuculini, Wilfried Bony, Samir Nasri, Aaron Mooy (vendido al Huddersfield recientemente), Jason Denayer, Eliaquim Mangala, Ntcham, Pablo Marí (cedido recientemente al NAC Breda), o Rubén Sobrino que ya ha sido vendido al Alavés. Futbolistas que en su gran mayoría fueron fichados por el City con la intención de que triunfasen en el primer equipo y decepcionaron. Todos ellos saldrán del club, bien por oferta de traspaso de otro club, que es la intención del City, bien cedidos otro año más, o rescindiendo el contrato.

Jugadores sin formarse

Manu García con el primer equipo en FA cup del curso pasado. Foto: Zimbio

Muchos de los cedidos del City son jugadores de la cantera que aún están sin formarse y que tienen muy muy pocas opciones de quedarse en el City. Hombres como Yeboah, cedido en el Twente, Anthonio Caceres, cedido en el Melbourne City, Jack Byrne, cedido en el Blackburn, Divine Naah, en préstamo en el Nordsjaelland, George Glendon, en el Fleetwood Town, Manu García, Brandon Parker, David Faupala, Agyepong o Smith Brown, cedidos todos ellos en el NAC Breda, Kean Bryan, en el Bury, o Zackarias Faour, en el Midtjylland.

Son futbolistas sin aparente futuro en el primer equipo de Manchester a corto plazo, pero que están cedidos buscando progresar como futbolistas, y si suena la flauta, volver a Manchester para pelear por un puesto.