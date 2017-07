Dan Gosling amplía su contrato con el Bournemouth hasta 2021 | Foto: AFCB

El Bournemouth está siendo uno de los equipo más activos de la Premier League en este mercado de fichajes. Tras las contrataciones de Begovic, Jermain Defoe y Nathan Aké -que se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del club cherrie-, y la renovación de Steve Cook, le ha tocado el turno a Dan Gosling, que ha ampliado su contrato con el Bournemouth hasta 2021.

El centrocampista inglés de 27 años, que llegó al club en mayo de 2014, se ha convertido en una de las piezas clave en el centro del campo del conjunto entrenado por Eddie Howe. Gosling ha disputado un total de 91 partidos vistiendo la camiseta cherrie y ve 'recompensado' su buen rendimiento con una renovación. La pasada campaña jugó un total de 37 partidos, anotando cuatro goles.

Gosling: "En estos tres años que llevo aquí, creo que he mejorado muchísimo" El ex de clubes como Everton o Newcaslte -donde pasó cuatro campañas, pero no tuvo la regularidad deseada-. aseguró tras estampar su firma en el nuevo contrato haber "disfrutado durante las tres temporadas que he estado aquí. Estos tres años han pasado muy rápido, pero creo que he mejorado muchísimo, trabajando con el entrenador y su cuerpo técnico", afirmó Gosling a la web oficial del club.

Dan Gosling celebra un gol con el Bournemouth | Foto: Getty Images

Sobre el balance de sus tres temporadas en el conjunto cherrie, el futbolista inglés afirmó que "no podría haber ido mejor. Conseguimos el ascenso y he disfrutado de dos temporadas en la Premier", y aseguró que su objetivo a nivel individual es "ser un pilar en el equipo y seguir creciendo".