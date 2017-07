Las nuevas camisetas de la Premier League

Nueva temporada, nuevas camisetas

Nueva temporada, nuevos cambios. Todos los equipos de la Premier League han cambiado sus camisetas de juego. Los aficionados tardarán en acostumbrarse a los nuevos kits, o quizás no... Pese a empezar la liga en agosto todos los equipos ya han presentado sus nuevas equipaciones. Además como novedad cabe destacar que la Premier League ha implantado nuevos cambios: permitirá llevar publicidad en la manga izquierda de las camisetas y cambiará la tipografía diez años después. La Premier esta de renovación.

-AFC BOURNEMOUTH

El equipo del sur de Inglaterra presenta un cambio muy importante en sus camisetas: Umbro será el patrocinador deportivo del Bournemouth al reemplazar a JD Sports -también conocida tienda británica de deportes-. Las nuevas equipaciones de los Cherries tienen un punto de clásicas. Los colores serán los mismos: negro y rojo. En esta temporada, las franjas seran más amplias que en la campaña anterior.

Los nuevos kits de los Cherries | Foto: AFC Bournemouth

-ARSENAL FC

El equipo del norte de Londres lucirá sus colores habituales en su primera equipación: el rojo y el blanco. El Arsenal, seguirá su alianza con la marca deportiva Puma, con la que firmó un contrato multimillonario en 2014. Como viene siendo habitual en las últimas campañas, la camiseta del Arsenal tendrá las mangas blancas y el resto, rojo. Como novedad, la elástica contará con dos botones en el cuello, como en el kit de la camiseta de la temporada 2015-16. Por lo demás, no ha cambiado mucho la nueva equipación.

Presentación oficial de la camiseta del Arsenal | Foto: Arsenal FC

La segunda equipación del Arsenal será un modelo rompedor: un azul más claro arriba y abajo un azul oscuro. A diferencia de la primera equipación, esta tendrá un cuello simple. El tercer kit del club londinense será un modelo muy innovador: la camiseta es negra y los detalles -publicidad de Fly Emirates, logo del Puma y escudo- son rosas. Al igual que la primera equipación, la tercera también contará con dos botones en el cuello. La única camiseta que se libra de tener los botones es la segunda.

-BRIGHTON & HOVE ALBION FC

El recién ascendido de la Championship, el Brighton, contará con un modelo de camiseta muy similar al del año pasado. La primera equipación es blanquiazul -las rayas son verticales-, con el sponsor American Express en el pecho. La multinacional Nike seguirá siendo el proveedor oficial del club del sur de Inglaterra. Tanto el logo de Nike y una parte del cuello, serán amarillos. Curiosamente, el nuevo modelo de camiseta fue anunciado durante la fiesta de ascenso a la Premier League. Respecto a la camiseta de la temporada pasada, solo cambian los detalles del cuello y de Nike en dorado y que hay más rayas blanquiazules verticales.

El Brighton no tardó nada en desvelar su nueva camiseta | Foto: Brighton & Hove Albion

-BURNLEY FC

El club del norte de Inglaterra ha desvelado sus nuevas camisetas. Respecto a las de la temporada pasada no han cambiado mucho. Dafabet -conocida casa de apuestas- seguirá siendo el sponsor principal y Puma la marca deportiva que vestirá un año más al Burnley FC. La camiseta será de color claret, color burdeos. Una de las novedades en la nueva indumentaria de 'The Clarets', es que los nuevos kits contarán con dos botones tipo polo. Y parte de las mangas serán de color azul claro, cabe destacar que por encima de las mangas el Burnley llevará unos puntitos de color burdeos. Esos puntitos representan una nueva característica de la marca deportiva Puma, ya que el Leicester también contará con esos puntitos, pero 'The Foxes' los tendrán dorados.

El nuevo kit del Burnley | Foto: Burnley FC

-CHELSEA FC

El equipo londinense cambiará de marca deportiva esta temporada, tras ser vestido por Adidas desde 2006 pasará a ser vestido por Nike, con quien ha firmado un contrato multimillonario: 60 millones de libras por temporada en los próximos 15 años, que serán 900 millones de libras -más de un billón de euros-. La camiseta en si no cambiará mucho, solo el logo de la marca deportiva, que pasará de Adidas a Nike. Por su parte, el sponsor principal, Yokohama Tyres, seguirá una temporada más en la elástica de los blues. Como siempre, la camiseta del Chelsea es simple pero resultona, ya que es de las que más se venden de todo el mundo. La tonalidad de azul será igual de intensa en todas partes de la camiseta. Como apuntó FootyHeadlines, al igual que muchas camisetas de la multinacional Nike, esta basada en la Vapor Aeroswift template.

La equipación de los blues | Foto: Chelsea FC

Por su parte, la segunda equipación tampoco cambiará mucho, al igual que la temporada pasada, la camiseta será blanca y contará con detalles azules (logo de Nike, publicidad, detalles cuello y mangas). Según apunta FootyHeadlines, el kit está basado en la segunda generación de la camiseta Nike Vapor AeroSwift template.

El nuevo tercer jersey del Chelsea contará con una plantilla de camuflaje geométrico. El color de la camiseta será el negro y por encima de los hombros tendrá unas lineas que serán azules. Un diseño que llama mucho la atención. La tercera equipación se anunciará oficialmente en septiembre. Muchos de los equipos a los que Nike viste optarán por este diseño rompedor esta temporada: Chelsea, Manchester City, FC Barcelona, Atlético o Roma.

-CRYSTAL PALACE FC

La camiseta local del club de Londres es un modelo azulgrana: los colores del Crystal Palace. El kit cambiará al completo. El año pasado lucieron una camiseta en la cual destacaba el azul por encima del rojo -las mangas eran rojas, pero el resto de la camiseta azul-. La nueva camiseta del equipo del sur de Londres recuerda a la clásica equipación del FC Barcelona, ya que lucirán franjas azulgranas. A diferencia del año pasado, el Crystal Palace no lucirá publicidad en la camiseta. El cuello será amarillo; una curiosidad sobre el cuello de la elastica: es idéntico al cuello de las camisetas Nike's Vapor template, según apunta el sitio web especialista en camisetas, Footy Headlines. En el spot de la camiseta llama la atención la frase principal: "South London is ours", el sur de Londres es nuestro, refiriéndose a los cinco distritos del sur de la capital inglesa: Bromley, Lambeth, Southwark, Lewisham y Croydon -donde está ubicado Selhurst Park-. Macron seguirá siendo la marca deportiva de los 'Eagles'.

El Crystal Palace defenderá el sur de Londres una temporada más | Foto: Crystal Palace

-EVERTON FC

La nueva equipación principal del Everton tendrá los siguientes colores: azul, azul marino y blanco. El Everton seguirá fiel a sus colores una campaña más. El club de Liverpool continuará con Umbro siendo su partner deportivo oficial. A diferencia del año pasado, el Everton tendrá un nuevo sponsor en la camiseta: SportPesa, una casa de apuestas. Dicha casa de apuestas, reemplazará a Chang -cervecera tailandesa-, que desde el año 2004 había estado presente en todas las camisetas del equipo toffee. La primera impresión que los fans del equipo afincado en Goodison Park se llevaron de la camiseta fue bastante mala, ya que muchos pensaron que se trataba de una camiseta de entrenamiento, pero no, es la de juego. Muchos toffees empezaron a quejarse de la nueva camiseta a través de las redes sociales.

El Everton seguirá fiel a sus colores una campaña más | Foto: Everton FC

-HUDDERSFIELD TOWN

El recién ascendido a la Premier League fue el equipo que más tarde presentó sus camisetas. El equipo del centro de la isla británica presenta unas equipaciones muy rompedoras y peculiares. El Huddersfield seguirá ligado a Puma, la marca deportiva. Por su parte, habrá un cambio de sponsor, OPE Sports -compañía de gaming- suplirá a PURE Legal -una empresa de negocios-. Los colores del club, el blanco y el azul, seguirán en la camiseta. Pero en lugar de tener las franjas verticales normales como la temporada pasada, las tendrá diferentes; con unos puntitos entre franja y franja, que hará el efecto de difuminación. Esto es una novedad de Puma -los puntitos-, puesto que el Burnley y el Leicester también los lucirán. El kit cuenta con un botón en el cuello.

Las nuevas equipaciones del recién ascendido a la Premier | Foto: Huddersfield Town

-LEICESTER CITY FC

La nueva equipación de los 'foxes' no es muy diferente a la de la temporada pasada. La base es azul y el logo de la marca deportiva, Puma, será dorado. Este año, incluye, por encima de las mangas muchos puntitos dorados además de llevar un botón en el cuello.

Podríamos decir que es una camiseta prima de la del Burnley, puesto que 'The Clarets' también lucirán encima de las mangas unos puntitos característicos de la marca Puma -novedad de este año-, los del Leicester serán dorados y los del Burnley de color burdeos. Al tener esos puntitos ambas camisetas, también ambos equipos tendrán botones en las equipaciones oficiales. Un año más, la publicidad que llevará el Leicester City será la de King Power, un duty-free tailandés, que curiosamente, pertenece al dueño del club.

El Leicester no presentará un gran cambio en sus equipaciones | Foto: Leicester City

-LIVERPOOL FC

El clásico equipo inglés fue de los primeros en revelar su primera equipación. El nuevo modelo parece una camiseta clásica, lo que ha gustado entre los fans del club con sede en Anfield Road. La camiseta es de una tonalidad muy roja con las mangas y el cuello blanco. Esta temporada la elástica del Liverpool tiene un detalle muy importante: los 125 años que cumple el equipo de las islas británicas este 2017. El escudo esta bordado de color dorado e incluye el año de fundación (1892) y el año 2017, justo cuando se cumplen 125. Como ya viene siendo habitual en los últimos años, en la parte trasera de la camiseta, arriba de todo, se recuerda a los 96 muertos en la Tragedia de Hillsborough. El Liverpool seguirá su alianza una temporada más con New Balance.

El Liverpool ha presentado unos uniformes muy clásicos | Foto: Liverpool FC

Por su parte, el segundo kit del Liverpool es un tanto extraño; es blanco y con rayas verdes en dos zonas de la camiseta. La elastica recuerda a la del año 1996. Todos los detalles -logo de New Balance, escudo, publicidad y cuello- de la camiseta serán negros. La tercera equipación del equipo de Liverpool será naranja, y al igual que en la segunda; los detalles en la camiseta serán negros.

La segunda equipación de los reds | Foto: Liverpool FC

-MANCHESTER CITY FC

El diseño de la nueva zamarra del Manchester City no variará mucho al de la temporada pasada. En la primera equipación, como siempre, destacará el azul celeste. En el cuello y en los laterales de la camiseta, tendrá unos pequeños detalles blancos. Es un diseño simple pero cumplidor. Cabe destacar que Nike seguirá vistiendo al equipo dirigido por Pep Guardiola y que Etihad Airways seguirá su alianza con los citizens; alianza que inició en la campaña 2009-10.

Los citizens seguirán fieles al azul celeste | Foto: Manchester City

La segunda equipación del City será lila/granate con los detalles -publicidad y logo de Nike- blancos. La tonalidad del granate será de diferentes tonalidades, más oscura por las mangas y la parte trasera. El cuello de dicha camiseta tendrá una raya de color azul celeste. Pero parte de los laterales de la camiseta serán negros. El tercer kit es muy parecido al del Chelsea. Es un modelo rompedor y la primera impresión al verlo es que parece una camiseta de camuflaje. Encima de los hombros tendrá una línea de color celeste. Y la publicidad y el logo de Nike serán de dicho color. Un modelo de camiseta que no dejará indiferente a nadie. La tercera equipación se anunciará de manera oficial en septiembre.

-MANCHESTER UNITED

El equipo con sede en Old Trafford no variará mucho su kit respecto a la de la temporada pasada. Seguirán siendo fieles al rojo, color tradicional del ManU. Una temporada más el sponsor de la camiseta será Chevrolet, la marca de coches. La camiseta en si no cambia mucho, encontramos las tres típicas rayas de Adidas encima de los hombros, cuando el año pasado estaban en el lateral del kit. La temporada pasada la camiseta del United tenía como dos rojos diferentes y que se unían en el centro de la camiseta, esta campaña será la misma tonalidad de rojo. Y en el cuello encontramos la principal novedad: la camiseta del Manchester United tendrá el cuello como un polo, con dos botones. El año pasado era un cuello normal.

Por su parte, la segunda equipación del United tiene un diseño muy peculiar. Es negra y con el escudo y el logo blancos. Según apuntó FootyHeadlines, la camiseta estaba basada en el kit suplente de las temporadas 1990, 1991 y 1992. Solo cambian los colores, En aquella encontrábamos azul y detalles rojos, mientras que en la de esta temporada encontraremos todo negro. A la mayoría de fans del United les gustó, buena noticia.

Pogba con la segunda equipación | Foto: Manchester United

La tercera elástica del ManU, al igual que la segunda, tiene un diseño muy peculiar. Esta será gris y contará con puntitos negros que en una parte de la camiseta serán más oscuros para representar la silueta de tres personas frente a Old Trafford, mítico estadio del equipo que entrena Mourinho. Esta camiseta está inspirada en una de las muchas que los fans del United diseñaron con "Creator Studio". A los aficionados del equipo inglés no les ha gustado nada el diseño del tercer kit.

-NEWCASTLE UNITED FC

El recién ascendido de la Champshionship, seguirá siendo fiel a sus colores: el negro y el blanco. A diferencia de la campaña anterior, este año la camiseta tendrá más rayas verticales y seguirá con la marca deportiva Puma. El conjunto dirigido por Rafa Benítez, cambiará de sponsor, Fun88 -casa de apuestas- reemplazará a Wonga. Este kit del Newcastle tiene un toque clásico, además cuenta con un botón tradicional en el cuello. Al igual que el Liverpool, el conjunto del norte está de celebración, cumple 125 años. Debajo del escudo tendrá un bordado con la inscripción 125 years -125 años-. Esta nueva equipación de las urracas recuerda a los clásicos modelos de zamarras del pasado.

El Newcastle celebrará los 125 años de historia con una camiseta muy clásica | Foto: Newcastle United

-SOUTHAMPTON FC

La nueva equipación del Southampton es una reedición de una clásica equipación que el conjunto inglés lució en la década de los 80. A primera vista, también parece la camiseta del Ajax. Detrás de la camiseta, arriba de todo, incluye la frase "We march on", que aparace en el himno del club. La marca deportiva es Under Armour. Y el sponsor será un año más Virgin Media, una compañía británica que ofrece servicios de telefonia, internet y televisión. La segunda equipación no dejará indiferente a nadie, constará de rayas verticales negras y un verde azulado. La parte trasera de la elástica será completamente negra, con el detalle de "We march on", al igual que en la equipación principal. El cuello será de ese verde azulado, y las mangas negras.

Las nuevas camisetas del Southampton, de izquierda a derecha: segunda camiseta, camiseta de portero y primera equipación | Foto: Southampton

-STOKE CITY FC

El nuevo kit del Stoke City no varía mucho respecto al de la temporada pasada, rayas verticales rojiblancas. En lugar de tener el cuello en forma de polo, esta temporada tendrá un cuello normal, más deportivo. En lugar de tener siete rayas verticales rojiblancas la nueva camiseta pasará a tener cinco. La marca deportivo seguirá siendo Macron. La conocida marca de apuestas bet365 seguirá siendo su sponsor principal en la camiseta. Por detrás la camiseta no tendrá las rayas verticales en la parte superior -base blanca-, para poder leer más facilmente los nombres y los dorsales de los jugadores.

El kit del Stoke no presenta grandes cambios | Foto: Stoke City



La segunda equipación del equipo de la ciudad de Stoke-on-Trent será azul con un detalle rojiblanco en el pecho -en la zona del escudo y marca deportiva-. El cuello será como de polo.

-SWANSEA CITY AFC

El Swansea seguirá con Joma como proovedor oficial de material deportivo. The Swans tendrán un nuevo sponsor en la camiseta y como principal novedad, publicidad en las mangas, como muchos otros clubes. El equipo galés tendrá nuevo sponsor: Letou, una compañia de gaming, reemplazará a BetEast -casa de apuestas-. En cuanto al diseño, la camiseta del Swansea mantendrá el color blanco como principal y el negro para los detalles -escudo, marca deportiva, cuello y mangas-. Se trata de una camiseta muy simple pero suficiente. Letou -sponsor- llama la atención ya que el logo es azul y naranja.

Las nuevas equipaciones del Swansea | Fotos: Swansea City | Montaje: footballfashion.org

En la segunda equipación, el equipo galés ha presentado una novedad rompedora que recuerda a la bandera galesa ya que combina los tres colores que aparecen en el país: rojo, verde y blanco. El color principal de la camiseta es el rojo, siendo esta tonalidad el fondo de la camiseta. Las mangas son verdes. El cuello es de color verde y aparece un poco de blanco. Para completar los colores de la bandera galesa, con el blanco harán el logo, el escudo y la publicidad. Un diseño que gusta entre los fans del conjunto galés. Esta segunda equipación recuerda a una que tuvo anteriormente el Swansea, en la temporada 2012-13, es prácticamente idéntica.

-TOTTENHAM HOTSPUR FC

La principal novedad en la camiseta de los Spurs será el cambio de marca deportiva. Pasará de vestir Under Armour -marca que le visitó desde la temporada 2012-13- a Nike. Por su parte, el equipo del norte de Londres seguirá con AIA -seguros de vida- como principal sponsor en su camiseta. Lo que es la camiseta no variará mucho, ya que el color principal, el blanco, seguirá estando presente en la equipación. A diferencia del año pasado, que la camiseta contaba con varios detalles dorados y negros, este año solo tendrá un pequeño detalle negro en el cuello y en los ribetes. Según apunta el portal espezializado en camisetas, Footy Headlines, el modelo de la camiseta de Nike está basado en la edición de camisetas "Nike Vapor Aeroswift template". El nuevo kit del equipo londinense está inspirado en la equipación que llevaba el Tottenham en la década de los 50. El escudo oficial de los Spurs estará rodeado por la plantilla de una insignia como en las camisetas de dicho club en la década de los 50.

El nuevo kit de los Spurs | Foto: Tottenham Hotspur

La segunda equipación del Tottenham Hotspur será básicamente de un color: el azul marino. Basándose en las elásticas de las décadas del 50 y del 60. No yendo tan lejos, el nuevo kit recuerda al tercero de la temporada 2012-13.

La nueva camiseta de la temporada 2017-18, será idéntica a la del 2012-13 o si nos vamos más atrás, a las décadas del 50 y 60. | Foto: Tottenham Hotspur

-WATFORD FC

El equipo del noreste de Londres ha anunciado sus nuevas camisetas. Como principal novedad encontramos la marca deportiva: Adidas será la marca que vestirá al Watford. Como curiosidad, en las últimas tres temporadas el Watford ha tenido a tres marcas deportivas diferentes: en la 2015-16 le visitó Puma, en la 2016-17 Dryworld y ahora, en la 2017-18, Adidas. Así pues, la multinacional alemana reemplazará a Dryworld como marca deportiva del club. Además del cambio de marca deportiva, el Watford también cambiará de sponsor principal, después de cuatro temporadas luciendo 138.com -casinos online- en la parte frontal de la camiseta, ahora lucirá FxPro, una plataforma de mercado de divisas. A pesar de no ser el sponsor principal, 138.com, seguirá en la camiseta de los hornets, ya que la Premier League ha permitido a los clubes poner publicidad en las mangas izquierdas de la camiseta, allí estará presente el logo de 138.com.

Tras las filtraciones de la nueva camiseta del Watford FC, no gustó nada entre los fans de 'The hornets'. Muchos catalogaron la camiseta de ser un modelo de Adidas muy simple -hubo muchas quejas en Twitter-. No iban desencamiandos, puesto que Adidas, al ser la marca deportiva de muchos clubes, se basa en su modelo de camiseta de futbol, la Adidas Tiro 17 Jersey, para los equipos menos importantes. El cuello de la nueva equipación del Watford es idéntico a la camiseta Adidas Tiro 17. Además, esta también cuenta con una raya encima de los hombros y las tres típicas rayas de Adidas en el costado, detalles que también están en la camiseta Adidas Tiro 17.

El Watford ha cambiado de marca deportiva, ha pasado a formar parte del imperio de Adidas | Foto: Watford FC

-WEST BROMWICH ALBION FC

El club de West Bromwich ha revelado sus nuevas camisetas. El WBA continuará su alianza con la multinacional Adidas, pero tendrá un nuevo sponsor, Palm, una empresa ecológica. A diferencia de la temporada pasada, la camiseta principal del West Bromwich no cambia mucho, pasa a tener las rayas -blanquiazules- más estrechas. Otra pequeño aspecto que cambia en las camisetas es el cuello, que este año tendrá forma de V, a diferencia de la camiseta del año pasado que lo tenía redondo. El logo de Adidas en la elástica de la campaña pasada estaba en un azul celeste. En la nueva camiseta, será rojo, siendo el logo de Adidas el único detalle rojo de la camiseta. Adidas respeta los colores tradicionales del West Bromwich, el azul marino y el blanco. La temporada pasada, la parte trasera de la camiseta era blanca, este año será azul marino.

El West Bromwich ha renovado sus kits, especialmente por la parte trasera | Foto: West Bromwich Albion

La segunda equipación del West Bromwich es un tanto extraña, a simple vista parece un pijama, será cuestión de acostumbrarse. La camiseta es toda blanca, a excepción de las mangas que son todas rojas -y la publicidad-. El cuello tiene forma de pico y es el azul de la primera equipación. Al igual que en la primera equipación del Watford, la camiseta suplente del West Bromwich está basada en la camiseta Adidas Tiro 17 Template, según apunta la web especializada en camisetas, FootyHeadlines.

-WEST HAM UFC

A diferencia de la mayoría de clubes, el West Ham, reveló primeramente la segunda equipación; para semanas más tarde anunciar la primera. El central de los hammers, Angelo Ogbonna, reveló accidentalmente la segunda camiseta del conjunto londinense. En la supuesta sesión de fotos de la nueva camiseta, sacó el móvil e inmortalizó el momento, subiéndolo a las historias de Instagram que duran 24 horas. En dicha foto, Sam Byram también posaba y, accidentalmente, tenía la nueva segunda equipación puesta. En pocos minutos, la imagen con la nueva equipación se viralizó entre todos los hammers. Dos semanas después del error de Ogbonna, el West Ham oficializó la segunda camiseta, y sí, era esa misma, la que el central italiano publicó en las redes.

El selfie que se tomó Ogbonna; de fondo Sam Byram con el nuevo kit | Foto: Instagram Ogbonna

En cuanto a la camiseta, es un kit muy original y que ha gustado entre los hammers. Se trata de una camiseta oscura con el escudo del West Ham y unos de detalles en un azul fluorescente. Este tipo de camisetas oscuras con detalles fluorescente se llevan mucho estas últimas temporadas y tienen mucho éxito entre los fans.

Por su parte, el kit titular del West Ham no variará mucho al de la temporada pasada. Ya viene siendo prácticamente igual desde hace tres temporadas, solo le cambian pequeños detalles o como ocurrió el año pasado que cambiaron el escudo. Este año la principal novedad será que en la parte superior de las mangas encontraremos el típico logo de Umbro -la marca deportivo que viste al WHU- bordado muchas veces. La camiseta titular del año pasado incluía debajo del (nuevo) escudo -hubo un cambio de diseño en el escudo la temporada pasada- un detalle que indicaba el nombre del nuevo estadio: Queen Elizabeth Olympic Park. Ya que la campaña pasada fue la primera en el Estadio Olímpico, tras más de 100 años en el antiguo campo, Boleyn Ground.

El West Ham seguirá fiel a sus colores | Foto: West Ham

Publicidad en las mangas

Esta nueva temporada, la Premier League ha permitido que los equipos puedan lucir en la manga izquierda de sus camisetas un parche de publicidad. Hasta entonces las equipaciones de la Premier League solo contaban con la publicidad en el pecho; ahora se añade publicidad en la manga izquierda. La Premier ha decidido que sea en la manga izquierda porque en la derecha los equipos continuarán llevando el logo de la liga inglesa. Hasta la temporada pasada los equipos pertenecientes a la Premier League llevaban dos logos de la competición, uno en cada manga. A partir de esta temporada solo lucirán el de la manga derecha, puesto que en la manga izquierda llevarán publicidad.

El FC Barcelona fue, en el ámbito internacional, de los primeros clubes en decantarse por llevar publicidad en la manga izquierda, luciendo el logo de Beko, marca de electrodomésticos. La Premier ha decidido copiar la iniciativa azulgrana permitiendo a los equipos integrantes de la máxima competición inglesa llevar un parche de publicidad en las mangas.

Los equipos que más rápido desvelaron la publicidad que llevarían en su manga izquierda fueron el Manchester City y el Watford. El equipo con sede en Manchester llevará el logo de Nexen Tire, marca de neumáticos. Por su parte, el Watford portará la publicidad de 138.com -casino online- que hasta la temporada pasada era su sponsor principal, teniendo el logo en el pecho; ahora estará en la manga izquierda.

En la camiseta del Watford la manga izquierda está reservada para el sponsor 138.com | Foto: Watford

Nueva tipografía

La Premier está de renovación total. Además de permitir a los equipos llevar publicidad en la manga izquierda, cambiará la tipografía de las equipaciones, números y letras incluidos. Por primera vez desde hace 10 años, se cambiará la tipografía en las camisetas. Así pues, la empresa Sporting iD, que trabaja para la Premier League, se puso manos a la obra para crear una nueva tipografía, que será la que lucirán todos los jugadores de la Premier en sus espaldas.

Estos serán los nuevos números a partir de la temporada 2017-18, con el nuevo logo de la Premier League | Foto: Premier League

Una foto más de la nueva tipografía | Foto: Premier League

Como ya es costumbre, en la Premier League todos los equipos lucen la misma tipografía -números y letras- desde hace varios años. Pero en las competiciones coperas y en las competiciones europeas los equipos pueden estampar su propia tipografia y no la impuesta por la Premier. Hasta la temporada pasada, en España cada equipo lucía una tipografía diferente, como un símbolo más de la camiseta, pero a partir de esta temporada todos los equipos de LaLiga llevarán la misma tipografía en sus espaldas tal y como pasa en la Premier League y en la Ligue1.

Los aficionados de la Premier League tardarán en acostumbrarse a la nueva tipografía, ya que fueron 10 temporadas con la misma tipografía.

La fuente que se ha estado utilizando hasta el 2017 | Foto: jerseyfont.com