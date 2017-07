Google Plus

El Luton se hace con Andrew Shinnie, que llega cedido del Birmingham por una temporada | Foto: Luton Town

El Luton Town no para en este mercado de fichajes, y es que, tras las salidas de jugadores como Jack Marriot, Gray, Craig King, Palmer -que terminaba cesión- o la de uno de los pilares de este equipo, Cameron McGeehan, que puso rumbo al Barnsley, el conjunto entrenado por Nathan Jones, intenta recomponerse de la mejor manera: con fichajes.

Tras las contrataciones de Alan McCormack, James Collins, Marek Stech y Jack Stacey, el Luton ha anunciado un nuevo fichaje: Andrew Shinnie, centrocampista de 27 años que llega cedido del Birmingham hasta final de temporada.

Shinnie, que ha disputado la mayor parte de su carrera en su país natal, Escocia, llegó al Birmingham en 2013. Durante su etapa en el conjunto del noroeste de Inglaterra, Shinnie logró hacerse un hueco en el equipo inglés, jugando un total de 77 partidos entre 2013 y 2016, sin embargo, en enero del pasado año, fue cedido al Rotherham hasta final de temporada, y posteriormente, el pasado verano, se marchó al Hibernian, de nuevo cedido.

Andrew Shine en un partido con el Birmingham | Foto: Birmingham FC

Shinnie: "Conocí a Nathan Jones cuando era asistente en el Brighton y su estilo de juego era atractivo" Shinnie aseguró estar "encantado" de fichar por el Luton, y no dudó en elogiar a el que será su nuevo técnico, Nathan Jones: "Yo conocía a Nathan cuando era asistente del entrenador del Brighton y su estilo de juego era atractivo de ver. Vine hace unos días y fue una gran experiencia, me mostró todo sobre el club, la forma en que quería que encajara, lo que él podía hacer por mí, lo que él siente que puedo aportar....", afirmó.

Andrew Shinnie posa con la bufanda del Luton | Foto: Luton Town

Shinnie: "Tengo un bue presentimiento, ojalá pueda añadir otro ascenso a mi CV" Además de los elogios a su nuevo entrenador, no dudó en hacerlo también del club. "Luton es un club superior, es un gran club para venir. Las instalaciones son excepcionales. Tienen un nuevo campo de entrenamiento y me he dado un paseo por las instalaciones y los campos son geniales, todo es genial. Está configurado para ser un club más grande y esperamos progresar a través de las ligas. El año pasado ascendí, y fue una gran sensación. Ahora, en el Luton, tengo un buen presentimiento, y espero poder añadir otro ascenso a mi CV", afirmó.