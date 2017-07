Scott Parker vuelve al Tottenham tras su retirada

Foto: Premier League

Adiós a Scott Parker. Uno de los mediocentros ingleses más importantes de los últimos años ha puesto fin a su carrera deportiva tras casi 20 temporadas en la élite del fútbol británico. El centrocampista cuelga las botas a los 36 años después de haber disputado 29 partidos (12 como titular) con el Fulham la pasada campaña en la Championship, dejando una carta para el recuerdo: "He disfrutado de momentos increíbles a lo largo de mi carrera. Desde mi debut en el Charlton, jugar regularmente en la Premier League, en la Champions y en grandes torneos con Inglaterra hasta llegar a cumplir el sueño de capitanear a mi país. Quiero darle las gracias a toda la gente con la que he trabajado en Charlton Athletic, Norwich City, Chelsea, Newcastle United, West Ham United, Tottenham Hotspur y Fulham por el apoyo que me han demostrado, así como a todos los compañeros y entrenadores que he tenido".

Pero el bueno de Parker seguirá vinculado al fútbol. Al menos de momento. Y es que el que fuera internacional por Inglaterra en 18 ocasiones, vuelve al Tottenham para entrenar a la selección sub 18 de los "spurs": "Estoy encantado de volver a este club para seguir mejorando personalmente en este nuevo trabajo que tengo. Creo que necesitaba nuevos retos y esta oportunidad que se me ofrece no la podía escapar. Y menos cuando se está desarrollando una era histórica en este equipo".

Además, el ex centrocampista inglés también será embajador del club en esta etapa ilusionante que se abre dentro del combinado del norte de Londres, pues ya se ha asentado definitivamente en la pelea directa por los títulos nacionales, y seguro que en unos años empezará a aparecer en las quinielas por los campeonatos europeos. Claro está, si se mantienen las mismas bases que existen ahora.