Jan Bednarek: "Estoy tan feliz de poder unirme a un club como Southampton"

Jan Bednarek nuevo fichaje del Southampton. Foto:Vavel.com

El mercado de fichajes para la temporada 2017/2018 está que arde. Los rumores son excesivos y dan de qué hablar a los aficionados del fútbol pero las confirmaciones sobre las altas y bajas de los jugadores te dejan tiritando, como la de Jan Bednarek o Paulo Gazzaniga en el Southampton por ejemplo.

Les Reed como vicepresidente del Club, quiso hablar ante la prensa sobre la llegada de Jan , dejando claro que confía en el futuro del joven: "Jan es un jugador joven muy prometedor que posee un potencial significativo", pero para dejarlo más claro aún Les quiso añadir: "Estamos encantados de traerlo al club, y creemos que este será el lugar ideal para que él continúe su desarrollo”, y así mostró la sonrisa de los Saints.

Pero esto no es todo, además de poder desarrollarse como jugador y llegar a lo más alto, Pellegrino le servirá de referencia siendo un ejemplo a seguir para Jan. El vicepresidente del Club lo dijo: "Este es un momento particularmente emocionante para él llegar aquí, ya que también tiene la oportunidad de aprender de la extensa experiencia de Mauricio Pellegrino en el papel de centrocampista".



Despues Jan lo ratificó ante las cámaras: "Estoy tan feliz de poder unirme a un club como Southampton. Este es el momento que he trabajado para que hace que mis sueños se hagan realidad. Sólo me da motivación para trabajar duro, para mostrar mis habilidades y para ayudar a Southampton a mejorar", con sonrisa satisfactoria. "Creo que es un buen paso para mí, porque he escuchado que Southampton es un club muy bueno para los jugadores jóvenes, por lo que puedo mejorar aquí. Creo que será una buena jugada ", y con estas palabras Jan fue bienvenido St. Mary`s Stadium.