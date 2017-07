Ogbonna será 'hammer' hasta 2022

Ogbonna durante el acto de renovación. Foto: West Ham United

El central italiano Angelo Ogbonna ha llegado un acuerdo con el West Ham United para ampliar su contrato hasta el año 2022. El internacional azzurro, llegó traspasado de la Juventus de Turín hace aproximadamente dos años a cambio de once millones de euros.

El jugador nacido en la localidad de Cassino, ha pasado gran parte de la última temporada lesionado debido a un problema en la rodilla. El zaguero se perdió más de diez partidos y ha agradecido al club que, pese a no haber rendido a su máximo nivel por culpa de la lesión, le hayan renovado cinco campañas más. Además, el italiano se mostró muy impaciente de cara a la siguiente temporada. Tanto él cómo sus compañeros están ansiosos por llegar el día doce de agosto a Old Trafford para poder así demostrar al mundo de que pasta están hechos los hammers. La temporada pasada no acabaron en la posición que a ellos les hubiera gustado, sin embargo; se quedaron a tan sólo un punto del Southampton. Son conscientes de que si logran mejorar como equipo y no se dejan puntos en el Estadio Olímpico, podrán alcanzar una posición mucho más alta que la conseguida el curso pasado.

Pero sin duda alguna para Angelo, aparte de la confianza del club, la clave para renovar con The Academy of Football fue la afición. Son la base del club y él está encantado con ello. Afirmó que en los partidos más complicados es muchas veces gracias a sus ánimos el poder sacar el partido adelante. Según comento a la televisión del club, no puede comparar a sus aficionados con otros porqué son más que un club, son una familia.

A día de hoy, el equipo se encuentra en Londres pasando las revisiones médicas y completando los primeros entrenamientos de la pretemporada. Tanto el central cómo el resto de sus compañeros aseguran que se van a tomar la pretemporada muy en serio puesto que quieren mejorar sus resultados de la temporada pasada.