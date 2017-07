Iborra ya es del Leicester

Sevilla y Leicester City llegan a un acuerdo para el traspaso de Iborra | Foto: LCFC

Ya es oficial: Iborra ya es jugador del Leicester. Hace unos días ambos clubes llegaron a un acuerdo para el traspaso del centrocampista valenciano al conjunto inglés a cambio de 15 millones de euros, sin embargo, no ha sido hasta la mañana de este jueves, cuando el Leicester lo ha hecho oficial en su página web tras realizarle el pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Iborra firma por los foxes hasta 2021.

Parece que a la segunda va la vencida, y es que, tras el interés del Sunderland la pasada temporada, y la negativa del Sevilla para venderlo a los black cats, este año sí da el salto a Inglaterra de la mano del Leicester.

Iborra: "Estoy deseando empezar" Iborra ha asegurado en declaraciones a la web oficial del club inglés estar "muy contento de formar parte del Leicester City y estoy deseando conocer la Premier League con mis nuevos compañeros de equipo la próxima temporada. Todo acerca de este club parece bueno y ha sido genial conocer a mis nuevos compañeros de equipo. Ya he hablado con ellos sobre la ciudad y el club, así que estoy deseando empezar".

Iborra, durante su presentación con el Leicester |Foto: Leicester

El jugador español, uno de los pilares del Sevilla en el centro del campo

El jugador valenciano, que era uno de los pilares tanto del Sevilla de Unai Emery, entrenador que lo fichó procedente del Levante a cambio de 3 millones de euros, como del de Sampaoli se convierte en el segundo fichaje del conjunto inglés para esta temporada tras la incorporación de Maguire.

Iborra: "Los trenes pasan y era el momento de cogerlo"

Hace unos días, Iborra ya hablaba como jugador del Leicester en su despedida en la radio oficial del club hispalense afirmando que "uno ya va teniendo una edad, los trenes pasan y era el momento de cogerlo. Pienso en el futuro de mi familia y eso es lo que me hace cambiar de aires, pero si fuera por otra razón no lo habría hecho. Siempre he dicho que en Sevilla lo tengo todo y he sido muy feliz aquí. He vivido lo que quería y más, devolviendo toda la confianza que el club mostró en mí".

Vicente Iborra celebra un gol con la camiseta del Sevilla | Foto: Agencia EFE

Iborra: "Marcharme va a ser dificil, pero creo que va a ser bueno para mí"

Iborra ha vivido grandes momentos en el Sevilla, consiguiendo tres Europa League durante sus cuatro temporadas vistiendo la elástica del conjunto de Nervión, por lo que tomar la decisión de marcharse era "un momento difícil, dentro de que sé que va a ser bueno para mí, para mi familia y para vivir una experiencia en una liga tan llamativa como la Premier. El Sevilla FC para mí es especial porque he vivido muchas cosas en esta ciudad. Dejarlo va a ser difícil, pero me marcho feliz por lo que he vivido aquí. Mi mayor premio es haber visto a la gente celebrar por las calles y también las muestras de cariño que me llevo en estas últimas horas".

Iborra celebra un gol con el Sevilla | Foto: UEFA Europa League

Ahora, volverá a reencontrarse con el Leicester, equipo que apeó al Sevilla de la Champions en octavos de final, pero esta vez lo hará vistiendo los colores del conjunto inglés: "El destino es caprichoso, pero es un proyecto que me atrae mucho. Es un club que quiere crecer, como el Sevilla, y que se ha interesado mucho en mí. Estoy muy agradecido a ellos también".

Por último, Iborra aseguró que "el club ha entendido que era una buena situación para todos y hemos llegado a un acuerdo. En ningún momento queríamos acabar mal y si me marchaba buscaba hacerlo de la mejor manera posible. Ahora estaré un poco más lejos, pero mi apoyo desde la distancia va a estar ahí", concluyó. En los próximos días, Iborra se despedirá de la que fue su afición durante las cuatro últimas temporadas en una rueda de prensa.