El FC Barcelona activa la opción de recompra de Gerard Deulofeu

El FC Barcelona ha ejercido la opción de recompra de Gerard Deulofeu y el jugador catalán abandonará los toffes a cambio de doce millones de euros.

Gerard Deulofeu partía al inicio de la temporada pasada como titular en el esquema de Ronald Koeman, no obstante; poco después del inicio de ésta, perdió el puesto. El mal rendimiento inicial y las pocas oportunidades brindadas posteriormente por el holandés obligaron al catalán a querer marcharse del club en busca de un lugar en el cuál le garantizaran continuidad. Este sitio no fue otro que una de las capitales mundiales de la moda, Milán. Firmó por media temporada con los rossoneri y en San Siro pudo ganarse un sitio en el once titular y demostrar a Europa el alto nivel al que podía llegar.

Con el AC Milan recuperó la confianza perdida en Liverpool y el jugador agradeció a su entrenador las oportunidades a base de buen fútbol y goles. Su buen hacer con los italianos, le llevó a ser convocado de nuevo con la Selección, con la que también aprovechó al máximo los minutos disputados dado que frente a Francia en apenas 23 minutos fue capaz de anotar un gol y servir en bandeja otro, consiguiendo así que 'La Roja' ganara a Les Bleus.

Los planes del Barça con el díscolo jugador de Riudarenes son incluirle en uno de los tres traspasos que pretenden efectuar. O bien en el de Verratti, o el de Bellerín o el de Dembélé, intentarán usarlo de moneda de cambio en todos, por lo que el jugador podría recalar en tres distintos poderosos clubes de Europa. Estos son: PSG, Arsenal y BVB. El extremo no vería con malos ojos ninguno de los tres destinos puesto que el año que viene será año de Mundial y el jugador está deseoso de formar parte de la lista de Julen Lopetegui. La opción menos probable es la de pasar a ser el cuarto delantero de la plantilla, lo que forzaría la marcha de Arda, Alcácer o Rafinha.