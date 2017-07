Lacazette: “Me gustan equipos con historia”

Fotografía: Arsenal

Aunque era un secreto a voces, Alexandre Lacazette por fin ha sido anunciado por el Arsenal. El conjunto de Londres se hace con los servicios de un jugador que ya es el traspaso más caro de su historia. Con este inicio vestido de Gunner, lo cierto es que las expectativas están muy altas sobre un jugador que ya ha dejado sus primeras valoraciones tras dejar atrás su etapa en el Olympique de Lyon. Como no podía ser de otra manera, todo han sido elogios hacia su nuevo equipo, tanto por su historia como por su forma de jugar. Aunque esos han sido los puntos más llamativos de la breve comparecencia colgada en la web, el galo también ha aprovechado para definirse como futbolista.

Aceptando que le gusta imponer su propio ritmo cuando está vestido de corto, Lacazette asume, como cualquier ariete, que le gusta marcar goles, pero que sus cualidades no se quedan ahí: “Cuando juego me gusta marcar mi ritmo y combinar con mis compañeros de equipo. Como delantero, me gusta marcar goles, por supuesto, pero eso no es todo lo que puedo aportar. Me encanta el buen fútbol, el que recoge a todo el equipo”. Cuestionado por su secreto para haber sido el segundo jugador con mejor media de goles por disparos efectuados la pasada temporada, el ex del Lyon cree que la confianza es fundamental: “Es importante tener jugadores detrás de ti que pasan bien el balón. También cada vez que tiro a puerta es porque creo que puedo anotar. Trato de elegir la mejor opción, ya sea pasar o disparar, y estar lo más tranquilo posible. Todo se consigue con un trabajo duro en los entrenamientos”.

"El Arsenal es uno de los clubes que mejor juega al fútbol en Inglaterra"

En cuanto a lo que supone su rúbrica, dice estar “encantado y orgulloso” por pertenecer “a un club legendario”. Tirando de clásicos, el galo desvela que siempre había soñado jugar con los Gunners: “A lo largo de mi infancia, por jugadores como Thierry Henry y otros franceses, siempre soñé con jugar en este club. Hoy, ese sueño se ha cumplido”. Por otro lado, aprovecha para enumerar todos los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: “Me gustan los equipos con historia. También el hecho de que el entrenador haya estado aquí mucho tiempo dice que este es un equipo estable, algo que me gusta. Hay un buen número de franceses, por lo que la llegada es mucho más fácil. En mi opinión, el Arsenal es uno de los clubes que mejor juega al fútbol en Inglaterra, así que realmente quería venir aquí”.

Finalmente, Lacazette se ha despedido con un mensaje para sus nuevos aficionados: “Quiero dar el cien por cien en cada partido. Quiero demostrar que soy digno de llevar esta camiseta y quiero hacer todo lo posible para asegurarnos títulos”. Ahora está por ver si su rendimiento está a la altura de su precio y si da ese salto de calidad a un equipo que no viene de hacer su mejor temporada.