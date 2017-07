Carl Ikeme, portero del Wolverhampton, diagnosticado con leucemia | Foto: Wolves

El guardameta nigeriano Carl Ikeme, de 31 años, y que milita en el Wolverwhampton, ha sido diagnosticado con leucemia tras realizarle los exámenes médicos previos al comienzo de la pretemporada, así lo ha afirmado el conjunto inglés a través de un comunicado. Tras conocer la enfermedad, Ikame se someterá a un tratamiento de quimioterapia para combatirla.

Dalrymple: "Carl es un luchador, no tengo duda de que hará lo posible por superar la batalla" Desde su club, que milita en la segunda división del fútbol inglés (Championship) no han dudado en mostrarle todo su apoyo, y aseguran que la noticia ha sido muy dura y ha sorprendido a todos, desde sus compañeros hasta los demás estamentos del club: "Mentiría si dijera que no nos hemos sorprendido ni entristecido con la noticia", aseguró Laurie Dalrymple, presidente de los Wolves. "Nos ha afectado a todos, tanto a jugadores como al personal del club. Sabemos que Carl es un luchados y no tengo ninguna duda de que hará todo lo posible por salir vencedor de la batalla".

Dalrymple: "Habrá momentos difíciles por delante, pero recibirá el mejor cuidado" Por otro lado, no dudó en brindar todo el apoyo necesario tanto como para el futbolista como para su familia: "Carl y su familia recibirán todo nuestro amor y nuestro apoyo. Todos estamos con él en cada paso que de, apoyándolo en el camino hacia una recuperación total", aunque aseguró que no será fácil: "Va a haber momentos muy difíciles por delante, pero recibirá el mejor cuidado posible, ayudado y apoyado por nuestro propio cuerpo médico. Hablamos con Carl con regularidad y enviándole nuestros mejores deseos", aseguraron desde el conjunto inglés.

Carl Ikene, nacido en Inglaterra, pero de ascendencia nigeriana, lleva 6 años defendiendo la portería de los Wolves y ha disputado más de 200 partidos con el Wolverhampton.