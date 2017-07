Coquelin habla sobre Alexandre Lacazette

Google Plus

Coquelin en sus declaraciones a Arsenal Player | Fotografía: Arsenal

En la primera entrevista de Lacazette como jugador Gunner, el delantero ya apuntaba la facilidad de adaptación en un vestuario en el que hay varios franceses. Aunque es cierto que ese va a ser un pilar fundamental en sus primeros días en Londres, lo cierto es que volver a encontrarse con uno de los compañeros con los que más alegrías ha compartido también será otro de los puntos de interés. Junto a Francis Coquelin, el ex del Olympique de Lyon consiguió ganar la Eurocopa Sub-20 que se disputó en Francia en el año 2010. Teniendo, además, un papel fundamental, pues el ariete fue quien anotó el tanto de la victoria en el encuentro ante España del 30 de julio.

"Es un gran activo y una máquina de hacer gol"

Precisamente, esa característica que tanto define a Lacazette y que es, posiblemente, la que le ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Arsenal, es ensalzada por un centrocampista que, en cambio, no cuajó una gran temporada 2016/2017. En una entrevista para Arsenal Player, medio de comunicación del equipo del Emirates Stadium, Coquelin se muestra “muy feliz de que haya llegado al equipo”. “Jugamos juntos para la selección nacional cuando éramos jóvenes, así que le conozco muy bien. Es un gran activo y una máquina de hacer gol”. Continuando con su desarrollo de la característica principal de Lacazette, el galo deja algunas cifras: “Anotó 37 goles en todas las competiciones la temporada pasada, así que ha demostrado que es un goleador muy bueno. Creo que es el cuarto máximo anotador de la historia del Lyon, después de anotar unos 130 goles para el equipo. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo”.

No obstante, ya apunta a que sus habilidades sobre el terreno de juego no se limitan únicamente a introducir el balón en la portería, sino que destaca su capacidad de “conducir el balón y correr a la espalda de la defensa”. Así pues, se muestra convencido de que su equipo ha acertado en traer a un futbolista único: “Incluso en Europa, es muy difícil encontrar a alguien que pueda anotar 25 o 30 goles. Él puede hacer eso. Ha demostrado que no bromea delante de la portería, anota goles y eso es lo que necesitamos”. De esta forma encumbra a un jugador que ya ha despertado el cosquilleo en los estómagos de los aficionados Gunners, algo que era necesario más aún después de la pasada campaña.