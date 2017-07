Fallece Bradley Lowery, el inseparable amigo de Defoe | Foto: Sunderland

El pequeño Bradley Lowery, de 6 años, ha fallecido este viernes tras no superar el cáncer terminal que sufría. Así lo ha comunicado su familia, a través de un texto en las redes sociales.

Bradley Lowery, que se convirtió en uno de los grandes amigos del futbolista Jermain Defoe, ha fallecido "en brazos de sus padres y rodeado de sus seres queridos", informa el comunicado. Los padres también han querido agradecer "las muestras de apoyo y las amables palabras" durante la larga enfermedad del pequeño.

Comunicado de la familia | Foto: Facebook

Defoe, siempre a su lado

Durante su lucha, Bradley no ha estado solo. Ha estado siempre rodeado de sus seres queridos y también de una persona muy especial para él: su ídolo Jermain Defoe.

El futbolista, recientemente fichado por el Bournemouth, no pudo contener las lágrimas tras ser preguntado por el pequeño Bradley en su presentación con los cherries: "le quedan pocos días de vida", aseguraba.

Desde que conoció la noticia de la enfermedad de Bradley, cuando militaba en el Sunderland, el delantero inglés no dudó en estar cerca de él. El pequeño, de 6 años, era un gran seguidor de los black cats, y sobretodo de Defoe.

Bradley junto a Defoe | Foto: Jermain Defoe

Defoe: "Me siento bendecido por haber formado parte de la vida de Bradley" Su amistad, cada vez se fue fortaleciendo más, y Defoe, pasó más de una noche en el hospital acompañando a Bradley, un gesto que impresionó a muchos y fue muy aplaudido, debido a que, por desgracia, no todos los deportistas son capaces de hacerlo. Según aseguró Defoe hace unas semanas, se sintió "bendecido por haber formado parte de la vida de Bradley", y aseguró que: "la relación que he logrado desarrollar con el pequeño y lo que he traído a su vida y lo que ha traído él a la mía ha sido realmente especial". Sin duda una amistad que dejará huella: "Tengo tantos buenos recuerdos y momentos que he compartido con él, que probablemente se quedarán conmigo para el resto de mi vida. Ahora estaré con él hasta el final", afirmó el pasado mes.

Hoy, se ha consumado el trágico final y el mundo del fútbol ha quedado consternado. Muchos han sido los clubes que no han dudado en dar el pésame a la familia, entre ellos el Sunderland, equipo del que era seguidor el pequeño y el Bournemouth, actual equipo de su ídolo, Defoe.

Ahora, Bradley se ha marchado y termina así una bonita y entrañable amistad, pero su fortaleza, su lucha y su eterna sonrisa, quedarán para siempre en la memoria de todos. Descansa en paz, pequeño